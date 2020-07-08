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Памфилова отмахнулась от "политических побирушек и содержанок": "Фейки и оскорбления мы переживём"

08 июля 2020, 17:00  •  86 • Политика
Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя итоги всенародного голосования по конституционной реформе, отмахнулась от "политических побирушек и содержанок". "Фейки и оскорбления мы переживём", - заметила она. Руководитель комитета добавила, что в настоящее время в приоритете работа по выявлению нарушителей, которые отдали свой голос дважды.
Глава ЦИК Элла Памфилова во время совещания Центризбиркома высказалась по поводу итогов всенародного голосования по конституционной реформе. Заседание транслировалось на портале комитета.
Она, в частности, прокомментировала случаи двойного голосования одним гражданином. Руководитель ЦИК подчеркнула, что все эти лица будут вычислены и привлечены к ответственности. Притом неоднократное нарушение будет рассматриваться как уголовное преступление.
Ряд таких эпизодов были выявлен, например, в Великобритании и Израиле. Министерство иностранных дел РФ уже обратилось за перечнями участников плебисцита, которые отдали свои голоса за рубежом.
Оскорбления от так называемых "политических побирушек" и "содержанок", которые распространяют откровенную ложь и тиражируют фейки, мы переживем, - добавила Памфилова.
Она отметила, что все распространители информационных вбросов будут публично разоблачены.

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