Памфилова отмахнулась от "политических побирушек и содержанок": "Фейки и оскорбления мы переживём"

Глава ЦИК Элла Памфилова во время совещания Центризбиркома высказалась по поводу итогов всенародного голосования по конституционной реформе. Заседание транслировалось на портале комитета.

Она, в частности, прокомментировала случаи двойного голосования одним гражданином. Руководитель ЦИК подчеркнула, что все эти лица будут вычислены и привлечены к ответственности. Притом неоднократное нарушение будет рассматриваться как уголовное преступление.

Ряд таких эпизодов были выявлен, например, в Великобритании и Израиле. Министерство иностранных дел РФ уже обратилось за перечнями участников плебисцита, которые отдали свои голоса за рубежом.

Оскорбления от так называемых "политических побирушек" и "содержанок", которые распространяют откровенную ложь и тиражируют фейки, мы переживем, - добавила Памфилова.

Она отметила, что все распространители информационных вбросов будут публично разоблачены.