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Памфилова объяснила появление фейков о нарушениях на выборах
09 сентября 2019, 04:09 • 24 • Политика
Председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила появление разных сведений о нарушениях во время единого дня голосования 8 сентября.
По ее словам, все эти данные не соответствуют действительности.
«Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос — есть предложение», — сказала она.
Памфилова отметила, что ЦИК всегда реагирует на появление фейковых новостей, и пообещала с ними справиться.
Ранее глава ЦИК заявила, что движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало на своей карте нарушений на выборах уже около 30 жалоб, которые на самом деле были поданы в ходе голосований прошлых лет.
8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.
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