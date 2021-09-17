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Памфилова объяснила, почему не сразу сообщила, что Путин проголосовал онлайн

17 сентября 2021, 20:30  •  84 • Политика
Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему не стала афишировать способ, которым воспользовался президент России для голосования на выборах в Госдуму.
В ЦИК сообщили, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму при помощи онлайн-голосования. Как указала председатель ЦИК Элла Памфилова, она заранее знала о способе, которым воспользуется для участия в голосовании президент. Однако не стала его афишировать.
"Он [президент] проголосовал на портале mos.ru. Я знала об этом, но об этом не говорила", - уточнила Памфилова.
Она объяснила, что не стала сразу озвучивать эту информацию, чтобы та не стала катализатором для других избирателей.
"Эта информация могла быть катализатором, чтобы эту систему обрушить", - уточнила председатель ЦИК.
В то же время в Федеральном центре информатизации при Центризбиркоме указали, что глава государства "подал заявление вовремя, до 13 сентября, в соответствии с постановлением ЦИК".
Ранее о том, что Путин сделает выбор в режиме онлайн, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А до этого сам президент сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.
Ранее о том, что Путин сделает выбор в режиме онлайн, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А до этого сам президент сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.
Стоит отметить, что система онлайн-голосования внедрена в России на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции. Электронное голосование позволяет отдать голос, не подвергая своё здоровье опасности.
Напомним также, что перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали ЗА поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами:
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы - а всего на места в парламенте претендует около 6500. Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

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