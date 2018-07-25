Памфилова обвинила избирательную систему Петербурга в зависимости от властей

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что избирательные комиссии Санкт-Петербурга находятся в зависимости от местных чиновников и депутатов, а городской избирком не контролирует эти комиссии в полной мере.

В основном, по ее словам, претензии к избиркому Петербурга касаются муниципальных выборов. "Особенно это касается муниципальных выборов - там вообще полное безобразие, там есть какая-то параллельная система контроля. Каждый начальник местного околотка в большей степени влияет на комиссии, чем городская избирательная комиссия", - сказала Памфилова в среду на заседании.

Она добавила, что "УИКи формируются таким образом, что экономически зависят от местных начальников, депутатов". "По целому ряду аспектов [наблюдается] неблаговидная роль представителей законодательного собрания, максимальные претензии у нас есть к замгубернатору [Константину] Серову по этому поводу тоже", - отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что "основная проблема - то, что должным образом комиссия не контролирует нижестоящие избирательные комиссии в полной мере".

ЦИК на заседании в среду предложила избиркому Санкт-Петербурга избрать председателем недавно назначенного членом комиссии Виктора Миненко, который ранее занимал пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата уполномоченного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. При этом ряд членов петербургского избиркома написал обращение председателю ЦИК с предложением провести предварительные консультации относительно предстоящего голосования по кандидатуре председателя городской избирательной комиссии.

Один из авторов письма, зампредседателя избиркома Петербурга Алла Егорова сообщила по видеосвязи на заседании ЦИК, что обращение было направлено по инициативе членов комиссии от разных партий: "Единой России", КПРФ, Партии роста и "Яблока". "Санкт-Петербург - непростой город, это город с демократическими традициями. Различны мнения политических партий по кандидатуре председателя [избиркома]", - сказала она. По словам Егоровой, последние шесть лет в комиссии было "авторитарное руководство".

Памфилова ответила на это открытое письмо рассказом о претензиях к избиркому Петербурга. "Голосуйте, как вы считаете нужным, а мы будем делать дальше выводы. Никакой иной кандидатуры из состава нынешнего комиссии мы не видим, она не будет предложена", - подчеркнула она.

При этом глава ЦИК отметила, что хотела бы видеть на посту главы избиркома Петербурга, в частности, секретаря прошлого состава ЦИК Николая Конкина.

Памфилова сообщила, что по итогам проверок ЦИК подготовил проект постановления о признании работы избиркома Петербурга неудовлетворительной, но отставка экс-председателя комиссии Виктора Панкевича в июне изменила планы Центризбиркома.

"По итогам всех проверок, я признаюсь, мы готовы были проект постановления даже лежит передо мной, признать работу комиссии Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразить недоверие председателю, ну уж Панкевич ушел, а вы остались", - сказала она.

"У вас там сложились непонятные совершенно отношения, которые просто блокировали наши усилия по оздоровлению ситуации", - добавила Памфилова.

Среди иных "хронических проблем" избиркома она назвала отписки на жалобы на нарушения, плохую работу со списками избирателей.

Кроме того, в Санкт-Петербурге в ходе президентской кампании ЦИК выявил махинации с заявлениями избирателей о голосовании по месту пребывания в других регионах. "Слава богу, мы вовремя выявили, предотвратили эту масштабную фальсификацию, когда от имени избирателей писались заявления и направлялись: давайте четыре тысячи в Дагестан отправим, давайте четыре тысячи - в Чечню", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что таких фиктивных заявлений было порядка 450 тыс.

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