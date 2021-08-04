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Памфилова назвала возможную проблему на выборах в Госдуму

04 августа 2021, 09:20  •  89 • Политика
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала возможную проблему, которая может появиться на выборах в Государственную думу. При этом она отметила, что проблем, связанных с пандемией, на голосовании не будет.
На вопрос корреспондента "РИА Новости" о том, возможны ли ограничения по числу наблюдателей на выборах в связи с пандемией, Памфилова ответила отрицательно.
"Мы, наоборот, создаём все условия для того, чтобы для наблюдательского сообщества были все необходимые возможности", - сказала она.
Глава Центризбиркома отметила, что на фоне пандемии в вопросе допуска избирателей на участки абсолютно нет проблем - ведомство в состоянии обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.
По её словам, проблема может быть в другом.
"Чтобы эти наблюдатели были, чтобы их было много", - сказала она, отметив, что далеко не все партии "в состоянии обеспечить то количество наблюдателей, которое необходимо".

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