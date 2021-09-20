Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последст...
Главная / Политика

Памфилова назвала сроки утверждения выборов в Госдуму

20 сентября 2021, 17:15  •  29 • Политика
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует утвердить итоги единого дня голосования в пятницу. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Я пока никого не поздравляю, пока официально мы не подведем итоги окончательные. В пятницу мы можем это сделать», — добавила она.
Также она заявила, что в России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная система.
«Значительно меньше, гораздо меньше [нарушений], чем когда бы то ни было, но каждое из них моментально выходило на поверхность, потому что прозрачность системы это гарантирует», — отметила председатель ЦИК.
Ранее в этот день она назвала выборы в России состоявшимися. По ее словам, в Госдуме будут представители восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских. Кроме того, глава Центризбиркома подчеркнула, что «Единая Россия» набрала большинство голосов, обеспечив себе конституционное большинство.
Ранее в этот день секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что, по предварительным данным, представителям политической силы достанется 315 мандатов в нижней палате парламента — 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам.
Также в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина главным критерием состоявшихся выборов остается конкурентность, открытость и честность. Они добавил, что Кремль позитивно оценил состоявшийся электоральный процесс.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





29
Источник
Похожие новости
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал ответ
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
20 сентября 2021, 06:15
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшански...
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток -...
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал о...
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2021, 22:00
Это конец? "Голубая партия" проигрывает на Дальнем Востоке и, вероятно, в России
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газа в ЕС
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
14 сентября 2021, 12:45
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.