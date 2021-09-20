Памфилова назвала сроки утверждения выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует утвердить итоги единого дня голосования в пятницу. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Я пока никого не поздравляю, пока официально мы не подведем итоги окончательные. В пятницу мы можем это сделать», — добавила она.

Также она заявила, что в России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная система.

«Значительно меньше, гораздо меньше [нарушений], чем когда бы то ни было, но каждое из них моментально выходило на поверхность, потому что прозрачность системы это гарантирует», — отметила председатель ЦИК.

Ранее в этот день она назвала выборы в России состоявшимися. По ее словам, в Госдуме будут представители восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских. Кроме того, глава Центризбиркома подчеркнула, что «Единая Россия» набрала большинство голосов, обеспечив себе конституционное большинство.

Ранее в этот день секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что, по предварительным данным, представителям политической силы достанется 315 мандатов в нижней палате парламента — 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам.

Также в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина главным критерием состоявшихся выборов остается конкурентность, открытость и честность. Они добавил, что Кремль позитивно оценил состоявшийся электоральный процесс.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.