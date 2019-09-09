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Памфилова назвала среднюю явку на выборах в единый день голосования

09 сентября 2019, 17:09  •  57 • Политика
Средняя явка на выборах в единый день голосования в России 8 сентября составила 41,2%. Об этом сообщило агентство РИА Новости в понедельник, 9 сентября.
Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что по сравнению с 2018 годом явка избирателей возросла. Тогда голосовать пришли 37,6% населения.
Ранее 9 сентября стало известно, что явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,77%.
8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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