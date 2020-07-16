Памфилова назвала самый неудобный месяц для выборов: "У нас учителей много в комиссиях"

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам о необходимости переноса единого дня голосования.

По её мнению, сентябрь является наименее удобным месяцем для проведения данного мероприятия. Поэтому если выборы, как в случае с голосованием по поправкам в Конституцию РФ, будут продолжаться несколько дней, в дальнейшем единый день голосования нужно будет перенести.

Это начало учебного года, у нас учителей много [в комиссиях], - пояснила глава Центрального избирательного комитета.

Кроме того, в ходе совещания консультативной площадки при ЦИК она добавила, что методику придомового голосования можно будет применять на выборах и в дальнейшем.

Однако она должна использоваться не столь широко, как на голосовании по конституционной реформе, уточнила Памфилова. Нужно принимать во внимание специфику каждого субъекта РФ, погоду и ряд других факторов.