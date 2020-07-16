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Памфилова назвала самый неудобный месяц для выборов: "У нас учителей много в комиссиях"
16 июля 2020, 21:00 • 13 • Политика
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала самый неудобный месяц для выборов. По её мнению, это сентябрь, поскольку это самое начало учебного года. "У нас учителей много в комиссиях", - пояснила она. В связи с этим глава ЦИК заявила о необходимости переноса единого дня голосования.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам о необходимости переноса единого дня голосования.
По её мнению, сентябрь является наименее удобным месяцем для проведения данного мероприятия. Поэтому если выборы, как в случае с голосованием по поправкам в Конституцию РФ, будут продолжаться несколько дней, в дальнейшем единый день голосования нужно будет перенести.
Кроме того, в ходе совещания консультативной площадки при ЦИК она добавила, что методику придомового голосования можно будет применять на выборах и в дальнейшем.
Однако она должна использоваться не столь широко, как на голосовании по конституционной реформе, уточнила Памфилова. Нужно принимать во внимание специфику каждого субъекта РФ, погоду и ряд других факторов.
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