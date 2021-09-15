Памфилова назвала предварительное количество наблюдателей на выборы в ГД

Более 413 тыс. наблюдателей, по предварительным данным, будут принимать участие в сентябрьских выборах в России. Об этом сообщила в среду, 15 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Что мы имеем на сей момент по наблюдателям? На сей момент у нас 413 616 наблюдателей. Подчеркну: это пока предварительные данные, пока еще идет обработка», — уточнила она на заседании ЦИК.

Всего списки наблюдателей представили 16 политических партий. Памфилова выразила надежду, что большинство наблюдателей будут «добросовестно работать на обеспечение интересов избирателей».

Что касается международных наблюдателей, то глава ЦИК уточнила, что их будет 250 — они представят 55 государств и 10 международных организаций. По словам Памфиловой, всем международным гостям будут созданы максимально комфортные условия для наблюдения. Она также добавила, что количество международных наблюдателей было определено МИД РФ в соответствии с четкими рекомендациями Роспотребнадзора.

«К нам поступило 5354 письменных обращения от различных участников избирательного процесса. При этом за аналогичный период в 2016 году было зарегистрировано 2775 обращений», — уточнила Памфилова.

Ранее в этот день председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что международные наблюдатели и журналисты получат доступ к видеонаблюдению в центрах общественного наблюдения за выборами в Госдуму на протяжении всех трех дней голосования.

О приглашении Россией наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму стало известно 25 августа. Миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.