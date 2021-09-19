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Памфилова назвала количество признанных недействительными бюллетеней

19 сентября 2021, 16:30  •  32 • Политика
Более 7 тыс. бюллетеней на выборах в Государственную думу признаны недействительными. Об этом 19 сентября заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
По ее словам, речь идет о 14 регионах страны.
«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней», — сказала журналистам глава ЦИК.
Ранее в этот день Памфилова уволила председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае из-за нарушения на участке в Пятигорске. На показанной в Центризбиркоме записи видно, как на УИК 1085 в этом городе ночью в помещении, где находятся сейфы с бюллетенями, были люди. Камеру, которая была направлена на эти сейфы, закрыли тряпкой.
Памфилова назвала такой акт верхом цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности. Она призвала к скорейшей передачи материалов в полицию.
В ЦИК также наглядно продемонстрировали, насколько сложно совершить вброс бюллетеней на проходящих выборах в Госдуму. Журналистам в ЦИК предложили вбросить несколько бюллетеней, однако щель в урне для голосования оказалась слишком узкой.
Накануне Памфилова рассказала, что происходит на избирательных участках после того, как они закрываются. По ее словам, бюллетени с переносных ящиков перемещаются в комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Именно эту процедуру принимают за нарушения и вбросы, однако КОИБ — это машина, которую нельзя обмануть, подчеркнула глава ЦИК.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. На Чукотке и Камчатке голосование завершилось.
В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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