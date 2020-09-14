Памфилова назвала избирательную кампанию – 2020 лучшей за четыре года

Избирательная кампания 2020 года стала лучшей за всё время работы нынешнего состава Центризбиркома (ЦИК) России. Об этом 14 сентября заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Оцениваю как лучшую за время работы нынешней Центральной избирательной комиссии. И я с удовлетворением могу сказать, что те наши усилия, которые мы затрачивали на протяжении всех этих лет с 2016 года, они не пропали зря и система перешла в нужное качество», — сказала она.

Накануне в России завершился единый день голосования, последними в 21:00 мск закрылись избирательные участки в Калининградской области, где проходили местные выборы. В этом году единому дню голосованию предшествовало два дня досрочного голосования, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках.

Выборы разного уровня в этом году прошли в 83 регионах за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, в ходе голосования 11–13 сентября нарушений практически не зафиксировано.

В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев. По его словам, было буквально единичное обращение по поводу использования старого браузера.