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Памфилова назвала дату принятия порядка голосования на выборах в ГД

18 июня 2021, 01:30  •  60 • Политика
Заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, на котором планируется утвердить календарный план избирательной кампании по выборам в Госдуму и порядок голосования, состоится в пятницу, 18 июня. Об этом в четверг сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Заседание ЦИК завтра в 14:00», — приводит ее слова ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.
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