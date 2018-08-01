Памфилова надеется, что ЦИК поддержит новый вопрос КПРФ для пенсионного референдума

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассчитывает, что Центризбирком поддержит новую формулировку вопроса, который КПРФ собирается вынести на референдум против повышения пенсионного возраста.

На заседании комиссии в среду она сообщила, что накануне встретилась с представителями компартии по вопросу организации всероссийского референдума. По словам Памфиловой, была достигнута предварительная договоренность и найдена "оптимальная форма вопроса".

КПРФ следует начать процедуру инициирования референдума против повышения пенсионного возраста не в Москве, где появилась другая инициативная группа со схожей формулировкой вопроса, а в другом регионе. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Я надеюсь, никаких препятствий не будет. И если КПРФ в любом из регионов России проведет инициативную группу, надеюсь, на заседании ЦИК мои коллеги, поскольку мы это обсуждали, решение это поддержат", - сказала Памфилова.

Она добавила, что КПРФ следует начать процедуру инициирования референдума против повышения пенсионного возраста не в Москве, где появилась другая инициативная группа со схожей формулировкой вопроса, а в другом регионе. "Если в Москве кто-то заявился, им надо не зацикливаться на Москве и подаваться в другом регионе", - сказала она журналистам.

"У нас 85 регионов. Они могут сработать на опережение в любом. По Москве [уведомление другой инициативной подгруппы] подано, а по другим [субъектам РФ] у них открывается широкая возможность", - добавила Памфилова.

По словам главы ЦИК, закон запрещает регистрацию двух инициативных подгрупп референдума с одинаковыми вопросами в одном регионе. В разных субъектах инициирование референдума по одному и тому же вопросу может развиваться параллельно разными группами.

"Если они [коммунисты] в каком-то регионе первые подадут, точно так же комиссия к нам пришлет, мы посмотрим, затвердим, и они тогда могут по всем остальным [регионам] вести работу", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что не знает, кто инициировал референдум против повышения пенсионного возраста, помимо КПРФ.

Ранее КПРФ провела в Москве собрание первой инициативной подгруппы по проведению всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?". ЦИК счел, что формулировка вопроса допускает множественное толкование и может ввести граждан в заблуждение, а Мосгоризбирком отказал в регистрации подгруппы на основании этого заключения.

Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, 27 июля в комиссию поступило уведомление о проведении 3 августа собрания новой инициативной подгруппы. Она предлагает вынести на референдум вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?". В КПРФ заявили, что не имеют отношения к новой группе. После консультаций с главой ЦИК Эллой Памфиловой коммунисты решили переформулировать вопрос и заново начать процедуру инициирования референдума.

Две параллельные инициативы референдума по одному и тому же вопросу не могут быть разрешены. Согласно федеральному конституционному закону "О референдуме РФ", после регистрации региональной подгруппы "иная региональная подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса (вопросов) референдума, не может быть зарегистрирована этой же комиссией до окончания процедур по реализации инициативы проведения референдума по данному вопросу".

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). Избирком, в который поступило первое ходатайство о регистрации подгруппы, направляет в ЦИК формулировку предлагаемого вопроса для проверки на соответствие требованиям закона. ЦИК утверждает заключение о том, соответствует ли закону вопрос референдума, на основании этого региональный избирком регистрирует инициативную подгруппу или отказывает ей в регистрации.

После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

Всенародный референдум не проводился в России с 1993 года.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.

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