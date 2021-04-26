Памфилова на встрече с Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поблагодарила прошлый состав ЦИК, отметив, что благодаря проделанной работе избирательная система в стране открыта и удобна. Об этом она заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 26 апреля.

«Хотела бы воспользоваться этой встречей и выразить благодарность, признательность моим коллегам, прошлому составу ЦИК — за ту огромную работу, которая была проделана. Поскольку в результате мы сейчас имеем действительно очень динамично развивающуюся избирательную систему, открытую, прозрачную, доступную, удобную для наших избирателей, которая очень чутко реагирует на запросы общества», — сказала она.

Глава государства присоединился к словам благодарности.

По словам Памфиловой, существенно возросло доверие россиян и к самим выборам, и к избирательной системе. Она выразила мнение, что необходимо каждый день работать на то, чтобы это доверие оправдывать.

Памфилова также отметила, что у ЦИК России отсутствуют какие-либо проблемы, в том числе финансовые, при подготовке к сентябрьским выборам. По ее словам, уже подготовлено несколько вариантов проведения выборов.

«В зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будет три дня голосования. В соответствии с этим мы должны сейчас и мы учитываем: СИЗы (средства индивидуальной защиты. — Ред.) должны быть и целый ряд других факторов», — объяснила глава ЦИК.

Кроме этого, в ходе встречи Памфилова сообщила президенту о попытках помешать голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ летом прошлого года. В частности, она отметила, что оказывалось давление на членов избирательных комиссий, чтобы те «выходили из их состава».

В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.

29 марта Памфилова была переизбрана председателем ЦИК России еще на пять лет. Заместителем председателя переизбрали Николая Булаева.

Единый день голосования назначен в России на 19 сентября 2021 года. Тогда же пройдут выборы в Госдуму VIII созыва.