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Памфилова эмоционально высказалась на встрече с Путиным: "Пусть со мной кто-нибудь поспорит…"

09 июля 2020, 18:00  •  60 • Политика
Владимир Путин и Элла Памфилова поговорили о голосовании по поправкам к Конституции России. Памфилова высказалась эмоционально, настаивая на демократичности плебисцита: "Пусть со мной кто-нибудь поспорит…"
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Начиная беседу, Путин напомнил, что встречается с главой ЦИК России после каждой выборной кампании. Традицию, пусть и с коронавирусными нюансами, продолжили и теперь. Беседа проходит в удалённом формате.
Путин подчеркнул, что внимательно наблюдал за организацией работы в ходе голосования по поправкам к Конституции страны.
"Работа была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможность высказать откровенно свою позицию. В высшей степени демократически, с минимальным количеством нарушений", - сказал Владимир Путин.
В то же время Элла Памфилова, говоря о кампании, подчеркнула, что голосование за или против поправок к Конституции России стало "выражением прямой демократии". Более того, Памфилова добавила: "Я на этом настаиваю. Пусть со мной кто-нибудь поспорит…"
Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходило в течение недели. Финальным днём стало 1 июля. Такая растянутость кампании во времени объясняется пандемией коронавируса. Людей постарались максимально обезопасить от вероятного заражения.

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