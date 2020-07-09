Памфилова эмоционально высказалась на встрече с Путиным: "Пусть со мной кто-нибудь поспорит…"

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Начиная беседу, Путин напомнил, что встречается с главой ЦИК России после каждой выборной кампании. Традицию, пусть и с коронавирусными нюансами, продолжили и теперь. Беседа проходит в удалённом формате.

Путин подчеркнул, что внимательно наблюдал за организацией работы в ходе голосования по поправкам к Конституции страны.

"Работа была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможность высказать откровенно свою позицию. В высшей степени демократически, с минимальным количеством нарушений", - сказал Владимир Путин.

В то же время Элла Памфилова, говоря о кампании, подчеркнула, что голосование за или против поправок к Конституции России стало "выражением прямой демократии". Более того, Памфилова добавила: "Я на этом настаиваю. Пусть со мной кто-нибудь поспорит…"

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходило в течение недели. Финальным днём стало 1 июля. Такая растянутость кампании во времени объясняется пандемией коронавируса. Людей постарались максимально обезопасить от вероятного заражения.