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Памфилова допустила принятие решения о голосовании по Конституции до конца марта

23 марта 2020, 15:35  •  30 • Политика
Решение по поводу переноса даты голосования по поправкам в Конституции может быть принято до конца марта. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Как сказал президент России Владимир Путин во время нашей встречи, решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации», — приводит «Интерфакс» слова Памфиловой.
Она отметила, что до конца марта компетентные службы представят свои прогнозы и на основе этих данных будет принято решение.
Внести изменения в Конституцию, которые касаются политических перемен в государственном устройстве и дополнительном введении социальных гарантий, президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.
После этого Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Основной закон страны, спустя два дня Конституционный суд РФ признал законность этих изменений.
Вместе с тем в Кремле заявили, что данные изменения вступят в силу только с одобрения гражданами РФ. В связи с этим было решено провести общероссийское голосование, оно назначено на 22 апреля.
17 марта Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом.
18 марта в ЦИК заявили, что солидарны с позицией главы государства и допускают перенос голосования, но пока наблюдают за развитием ситуации. Кроме того, Памфилова пообещала, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья граждан на этом голосовании.

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