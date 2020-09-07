Памфилова допустила обсуждение даты выборов в Госдуму

Досрочных выборов в Государственную думу не будет, но дату проведения выборов надо обсудить. Об этом заявила в понедельник, 7 сентября, председатель ЦИК Элла Памфилова.

«А что касается уточнения, в какой месяц их проводить, это в любом случае дополнительно нужно будет обсуждать, бюджет этого закона, потому что три дня — это не один», — цитирует ее ТАСС. По словам Памфиловой, надо обсудить проведение выборов, чтобы они не мешали учебному процессу.

Как добавила глава ЦИК, закон о многодневном голосовании не решает ряда проблем, документ надо доработать в будущем. «И я думаю, что законодателю придется к этому возвращаться, в том числе к тому, что связано с проведением выборов на территории учебных заведений», — сказала она.

Ранее в регионах рассказали о формате обучения в тех школах, где будут организованы участки для проведения трехдневных региональных выборов 13 сентября.

Так, например, школьники Белгородской, Оренбургской и Пензенской областей в дни выборов посетят театры и экскурсии, а в учебных заведениях Татарстана занятия пройдут в библиотеках. В Тамбовской области дети придут в школы через запасные входы, а через главный будут прибывать избиратели.