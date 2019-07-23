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Памфилова “доброжелательно” объяснила кандидатам с мертвыми душами: Зарегистрировать всех невозможно
23 июля 2019, 18:39 • 62 • Политика
Глава ЦИК Элла Памфилова "доброжелательно" объяснила кандидатам с мертвыми душами в Москве, что зарегистрировать всех претендентов на выборах в Мосгордуму невозможно.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в Мосгорсдуму.
Напомним, выборы в Москве пройдут 8 сентября 2018 года, и около 300 человек планировали принять участие. Однако уже на первом этапе значительная часть людей отсеялась, не набрав нужного количества голосов избирателей для своей регистрации. А у некоторых кандидатов было выявлено недопустимое количество брака в подписных листах, включая и подписи "мертвых душ". Всего зарегистрированы 233 кандидата, еще 67 претендентам было отказано.
Как передает РИА ФАН, Памфилова отметила, что зарегистрировать всех кандидатов попросту нереально, поэтому необходимы изменения в законодательстве.
"Я потребую, чтобы мы тщательно, индивидуально разбирались, максимально открыто, чтобы ни у кого не было сомнений", - заявила она, добавив, что в ЦИК "доброжелательно" относятся ко всем претендентам.
Отметим, что Мосгоризбирком действует независимо от ЦИК, поэтому Памфилова дополнительно попросила разрешения у комиссии допустить членов Центризбиркома к рассмотрению жалоб. Она также напомнила, что все незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение в суде.
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