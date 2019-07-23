Памфилова “доброжелательно” объяснила кандидатам с мертвыми душами: Зарегистрировать всех невозможно

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в Мосгорсдуму.

Напомним, выборы в Москве пройдут 8 сентября 2018 года, и около 300 человек планировали принять участие. Однако уже на первом этапе значительная часть людей отсеялась, не набрав нужного количества голосов избирателей для своей регистрации. А у некоторых кандидатов было выявлено недопустимое количество брака в подписных листах, включая и подписи "мертвых душ". Всего зарегистрированы 233 кандидата, еще 67 претендентам было отказано.

Как передает РИА ФАН, Памфилова отметила, что зарегистрировать всех кандидатов попросту нереально, поэтому необходимы изменения в законодательстве.

"Я потребую, чтобы мы тщательно, индивидуально разбирались, максимально открыто, чтобы ни у кого не было сомнений", - заявила она, добавив, что в ЦИК "доброжелательно" относятся ко всем претендентам.

Отметим, что Мосгоризбирком действует независимо от ЦИК, поэтому Памфилова дополнительно попросила разрешения у комиссии допустить членов Центризбиркома к рассмотрению жалоб. Она также напомнила, что все незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение в суде.