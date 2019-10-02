Палубные Су-33 не смогут дать фору даже F/A-18C. Что происходит с авиакрылом «Адмирала Кузнецова»? • 267 • Аналитика









И это совершенно неудивительно, ведь информация об аварии, приведшей к потере плавучего дока ПД-50 в ночь с 29 на 30 октября 2018 года, заставила экспертные сообщества усомниться в соблюдении сроков сдачи Северному флоту единственного российского авианосца, являющегося одним из ключевых звеньев в сохранении боевой устойчивости корабельных ударных группировок КСФ на северо-западном стратегическом направлении (включая Северную Атлантику и Баренцево море). Тем более что переброска в Мурманск (через Северный морской путь) базируемого на ВМБ Фокино плавдока ПД-41 является самой настоящей утопией как ввиду ужасного технического состояния последнего, так и того факта, что данный плавдок практически исчерпал эксплуатационный ресурс.



Единственный 279-й ОКИАП Северного флота столкнулся как с количественным, так и с технологическим отставанием авиапарка Су-33 и МиГ-29К/КУБ от тактической авиации, состоящей на вооружении ВМС и КМП США

Между тем было бы весьма наивным полагать, что одного лишь своевременного завершения капитального ремонта и модернизации ТАВКР пр. 1143.5 «Адмирал Кузнецов» (с итоговой церемонией передачи Северному флоту в 2021 году) будет достаточно для ликвидации всех прорех, так или иначе сопровождающих столь дефицитную в ВМФ России авианосную компоненту на протяжении последних трёх десятков лет.



Так, несмотря на анонсированное заместителем главкома ВМФ России Виктором Бурсуком переоснащение «Адмирала Кузнецова» уникальными корабельными ЗРАК «Панцирь-М», которые в перспективе позволят перехватывать одновременно четыре 3-маховых цели на удалении до 40 км благодаря оснащению штатных ЗУР 57Э6 более мощными стартовыми твердотопливными ускорителями (разгонными ступенями), противовоздушный потенциал дислоцированного на борту авианосца 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка по-прежнему оставляет желать лучшего. Стало быть, на сегодняшний день в дуэльной ситуации палубное авиакрыло нашего авианесущего крейсера неспособно сформировать должную противовоздушную / противоракетную зону A2/AD в радиусе 700—1300 км.



И корень проблемы здесь заключается не только в том, что количество регулярно пребывающих на борту «Адмирала Кузнецова» палубных истребителей-перехватчиков/бомбардировщиков Су-33 и многофункциональных истребителей МиГ-29К/КУБ обычно варьируется в пределах от 12 до 16 ед. (3—4 звена против 12 звеньев F/A-18E/F на борту атомного авианосца класса «Nimitz»), но и в многократном технологическом отставании элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования вышеперечисленных отечественных палубных истребителей от радиоэлектронной «начинки» штатовских машин. В частности, Су-33 и МиГ-29К/КУБ по сей день оснащены безнадёжно устаревшими бортовыми радиолокационными станциями Н001К на базе антенны Кассегрена и «Жук-М» на основе щелевой антенной решетки.



Помехозащищённость данных станций находится на весьма посредственном уровне, что полностью лишает экипажи палубных «Сушек» и «МиГов» возможности осуществлять операции по завоеванию господства в воздухе и перехвату в случае задействования противником таких передовых средств РЭБ, как многодиапазонный подвесной контейнерный комплекс радиопротиводействия AN/ALQ-249 NGJ-MB («Next Generation Jammer Mid — Band») направленного подавления или интегрированный комплекс РЭБ AN/ASQ-249 «Barracuda» (входит в архитектуру бортовых комплексов обороны истребителей F-35A/B/C).



Энергетический потенциал БРЛС Н001К и «Жук-М», обусловленный далеко не самыми высокими средней и пиковой мощностями импульса, обеспечивает дальность «захвата» целей с ЭПР 1,2 кв. м (цель типа «F/A-18E/F») порядка 70 и 80 км соответственно. На этом фоне экипажи «Супер Хорнетов», задействуя мощные и более помехозащищённые АФАР-радары AN/APG-79, смогут взять Су-33 на сопровождение на удалении 180—200 км и «захватить» на расстоянии порядка 150—170 км (в связи с внушительной ЭПР Су-33, достигающей 15—18 кв. м). После этого в ход могут быть пущены дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D, целеуказание которым будет выдаваться по защищённым радиоканалам связи сети «Link-16» либо самолётами-носителями (F/A-18E/F), либо палубными самолётами РЛДН E-2D «Advanced Hawkeye», благодаря чему лётчикам «Супер Хорнетов» даже не потребуется входить в радиус поражения ракет воздушного боя Р-27ЭР/ЭМ (110—130 км).



К большому сожалению, в данной ситуации существующая модификация палубной «Сушки» не имеет в арсенале ни единого козыря, который мог бы быть противопоставлен палубной связке ПВО «F/A-18E/F — AIM-120D», ведь действующая система управления вооружением СУВ-27К не располагает программно-аппаратной адаптацией к применению современных управляемых ракет воздушного боя РВВ-СД и «Изделие 180» (последняя является концептуальным аналогом AIM-120D), оснащённых активно-пассивными и активно-полуактивными радиолокационными ГСН семейства 9Б-1103М-200ПА/ПС. Данный факт иллюстрирует крайне неутешительную картину, в соответствии с которой Су-33 не сможет работать по удалённым воздушным объектам даже по целеуказанию от сторонних средств радиолокационной и радиотехнической разведки (без задействования собственного радара).



Частично спасти ситуацию могли бы три-четыре звена палубных многоцелевых истребителей МиГ-29К/КУБ, заблаговременно оснащённых не только более продвинутыми РЛС «Жук-М», но и терминалами с мультиплексными каналами информационного обмена MIL-STD-1553B и MIL-STD-1760, которые обеспечивали бы адаптацию системы управления вооружением истребителей к применению как уже состоящих на вооружении ВКС УРВВ Р-77 и РВВ-СД, так и перспективных ракет-перехватчиков «Изделие 180».



Но и здесь не всё так радужно, ведь дислоцированные на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вертолёты дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31РЛД оснащены всё тем же старыми добрыми радиолокационными комплексами Э-801 «Око» на основе ПФАР, дальность действия которых по целям типа «Супер Хорнет» едва достигает 105 км, что примерно в 3,5 раза меньше, нежели у АФАР-радаров AN/APY-9, установленных на американских палубных самолётах ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye». Вследствие этого в выполнении задач ПВО палубные МиГ-29К/КУБ будут целиком и полностью зависеть от более «дальнозорких» самолётов РЛДН А-50У; а это значит, что ни о какой самодостаточности 279-го ОКИАП не может быть и речи.



Ещё одним существенным технологическим недостатком бортовой РЛС Н001К палубного истребителя-перехватчика Су-33 является отсутствие так называемого обводного канала (вспомогательного приёмного тракта РЛС), предназначенного для обнаружения и сопровождения поверхностных (надводных и наземных) стационарных и движущихся целей в режимах картографирования рельефа местности, синтезированной апертуры (SAR), обращённой синтезированной апертуры (ISAR) и пеленгования подвижных объектов (GMTI). Вывод: в выполнении задач «воздух-поверхность» палубный «Flanker-D» выглядит крайне блекло даже на фоне все ещё состоящих на вооружении ВМС США палубных многоцелевых истребителей F/A-18C/D, оснащённых многорежимными бортовыми РЛС AN/APG-73 со щелевыми антенными решётками и дополнительными обводными каналами для работы по поверхностным объектам.



В качестве весомой угрозы для Су-33 могут рассматриваться даже F/A-18C/D «Hornet», прошедшие программу глубокого обновления бортового радиоэлектронного оборудования Как и почему изменились украинское общество и правящая элита

На этом фоне за океаном наблюдается диаметрально противоположная ситуация. По данным новостного и военно-аналитического портала «Warspot» со ссылкой на штаб-квартиру военно-промышленной корпорации «Raytheon» и компетентные источники в командовании Корпуса морской пехоты США, состоящие на вооружении КМП «Хорнеты» пройдут программу переоснащения на перспективные бортовые радары с АФАР AN/APG-79(V)4. Данные изделия могут похвастаться не только вышеперечисленными стандартными режимами работы по наземным целям (SAR, ISAR, GMTI), но и режимами LPI («Low Probability of Intercept», «Низкой вероятности перехвата») и так называемого допоиска во время сопровождения в ходе работы по воздушным целям.





Реализация режима LPI достигается посредством излучения АФАР-радаром широкополосных сложноструктурных и различающихся по амплитуде электромагнитных импульсов, обнуляющих вероятность пеленгования данного радара устаревшими станциями предупреждения об облучении СПО-15 «Берёза» (установлены на Су-33). Режим допоиска во время сопровождения достигается посредством сохранения пространственного положения сканирующего луча радара (в угломестной и азимутальной плоскостях) даже в том случае, если сопровождаемая цель временно нырнула за экран радиогоризонта или спряталась в складках рельефа местности.



Следовательно, при её повторном появлении в зоне прямой видимости радар AN/APG-79 сможет в десятки раз быстрее взять её на точное автосопровождение и выдать радиокоррекцию запущенной ракете воздушного боя AIM-120D, что может решить исход воздушной дуэли на средних дальних дистанциях. Пилотам наших Су-33 о таких способностях бортового радиолокационного комплекса остаётся только мечтать.



Между тем внутренний диаметр радиопрозрачного обтекателя Су-33 и геометрические параметры его носовой части фюзеляжа вполне позволяют интегрировать современнейшие ПФАР и АФАР-РЛС Н011М «Барс-Р», Н035 «Ирбис-Э», а также регулярно рекламируемые на известнейших российских военно-аналитических площадках радары «Жук-АМЭ», приемо-передающие модули которых изготавливаются по уникальной технологии LTCC (низкотемпературной совместно обжигаемой керамики). Бесспорно, опубликованное на отечественных военно-аналитических порталах заявление главы «Объединённой судостроительной корпорации» Алексея Рахманова о начале беглой модернизации верфей 35-го СРЗ АО «ЦС «Звёздочка» для последующего докования модернизируемого тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» позволило вздохнуть с облегчением сотням тысяч патриотически настроенных обозревателей, осведомлённых об актуальных проблемах ВМФ России на современном этапе его становления.И это совершенно неудивительно, ведь информация об аварии, приведшей к потере плавучего дока ПД-50 в ночь с 29 на 30 октября 2018 года, заставила экспертные сообщества усомниться в соблюдении сроков сдачи Северному флоту единственного российского авианосца, являющегося одним из ключевых звеньев в сохранении боевой устойчивости корабельных ударных группировок КСФ на северо-западном стратегическом направлении (включая Северную Атлантику и Баренцево море). Тем более что переброска в Мурманск (через Северный морской путь) базируемого на ВМБ Фокино плавдока ПД-41 является самой настоящей утопией как ввиду ужасного технического состояния последнего, так и того факта, что данный плавдок практически исчерпал эксплуатационный ресурс.Между тем было бы весьма наивным полагать, что одного лишь своевременного завершения капитального ремонта и модернизации ТАВКР пр. 1143.5 «Адмирал Кузнецов» (с итоговой церемонией передачи Северному флоту в 2021 году) будет достаточно для ликвидации всех прорех, так или иначе сопровождающих столь дефицитную в ВМФ России авианосную компоненту на протяжении последних трёх десятков лет.Так, несмотря на анонсированное заместителем главкома ВМФ России Виктором Бурсуком переоснащение «Адмирала Кузнецова» уникальными корабельными ЗРАК «Панцирь-М», которые в перспективе позволят перехватывать одновременно четыре 3-маховых цели на удалении до 40 км благодаря оснащению штатных ЗУР 57Э6 более мощными стартовыми твердотопливными ускорителями (разгонными ступенями), противовоздушный потенциал дислоцированного на борту авианосца 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка по-прежнему оставляет желать лучшего. Стало быть, на сегодняшний день в дуэльной ситуации палубное авиакрыло нашего авианесущего крейсера неспособно сформировать должную противовоздушную / противоракетную зону A2/AD в радиусе 700—1300 км.И корень проблемы здесь заключается не только в том, что количество регулярно пребывающих на борту «Адмирала Кузнецова» палубных истребителей-перехватчиков/бомбардировщиков Су-33 и многофункциональных истребителей МиГ-29К/КУБ обычно варьируется в пределах от 12 до 16 ед. (3—4 звена против 12 звеньев F/A-18E/F на борту атомного авианосца класса «Nimitz»), но и в многократном технологическом отставании элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования вышеперечисленных отечественных палубных истребителей от радиоэлектронной «начинки» штатовских машин. В частности, Су-33 и МиГ-29К/КУБ по сей день оснащены безнадёжно устаревшими бортовыми радиолокационными станциями Н001К на базе антенны Кассегрена и «Жук-М» на основе щелевой антенной решетки.Помехозащищённость данных станций находится на весьма посредственном уровне, что полностью лишает экипажи палубных «Сушек» и «МиГов» возможности осуществлять операции по завоеванию господства в воздухе и перехвату в случае задействования противником таких передовых средств РЭБ, как многодиапазонный подвесной контейнерный комплекс радиопротиводействия AN/ALQ-249 NGJ-MB («Next Generation Jammer Mid — Band») направленного подавления или интегрированный комплекс РЭБ AN/ASQ-249 «Barracuda» (входит в архитектуру бортовых комплексов обороны истребителей F-35A/B/C).Энергетический потенциал БРЛС Н001К и «Жук-М», обусловленный далеко не самыми высокими средней и пиковой мощностями импульса, обеспечивает дальность «захвата» целей с ЭПР 1,2 кв. м (цель типа «F/A-18E/F») порядка 70 и 80 км соответственно. На этом фоне экипажи «Супер Хорнетов», задействуя мощные и более помехозащищённые АФАР-радары AN/APG-79, смогут взять Су-33 на сопровождение на удалении 180—200 км и «захватить» на расстоянии порядка 150—170 км (в связи с внушительной ЭПР Су-33, достигающей 15—18 кв. м). После этого в ход могут быть пущены дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D, целеуказание которым будет выдаваться по защищённым радиоканалам связи сети «Link-16» либо самолётами-носителями (F/A-18E/F), либо палубными самолётами РЛДН E-2D «Advanced Hawkeye», благодаря чему лётчикам «Супер Хорнетов» даже не потребуется входить в радиус поражения ракет воздушного боя Р-27ЭР/ЭМ (110—130 км).К большому сожалению, в данной ситуации существующая модификация палубной «Сушки» не имеет в арсенале ни единого козыря, который мог бы быть противопоставлен палубной связке ПВО «F/A-18E/F — AIM-120D», ведь действующая система управления вооружением СУВ-27К не располагает программно-аппаратной адаптацией к применению современных управляемых ракет воздушного боя РВВ-СД и «Изделие 180» (последняя является концептуальным аналогом AIM-120D), оснащённых активно-пассивными и активно-полуактивными радиолокационными ГСН семейства 9Б-1103М-200ПА/ПС. Данный факт иллюстрирует крайне неутешительную картину, в соответствии с которой Су-33 не сможет работать по удалённым воздушным объектам даже по целеуказанию от сторонних средств радиолокационной и радиотехнической разведки (без задействования собственного радара).Частично спасти ситуацию могли бы три-четыре звена палубных многоцелевых истребителей МиГ-29К/КУБ, заблаговременно оснащённых не только более продвинутыми РЛС «Жук-М», но и терминалами с мультиплексными каналами информационного обмена MIL-STD-1553B и MIL-STD-1760, которые обеспечивали бы адаптацию системы управления вооружением истребителей к применению как уже состоящих на вооружении ВКС УРВВ Р-77 и РВВ-СД, так и перспективных ракет-перехватчиков «Изделие 180».Но и здесь не всё так радужно, ведь дислоцированные на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вертолёты дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31РЛД оснащены всё тем же старыми добрыми радиолокационными комплексами Э-801 «Око» на основе ПФАР, дальность действия которых по целям типа «Супер Хорнет» едва достигает 105 км, что примерно в 3,5 раза меньше, нежели у АФАР-радаров AN/APY-9, установленных на американских палубных самолётах ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye». Вследствие этого в выполнении задач ПВО палубные МиГ-29К/КУБ будут целиком и полностью зависеть от более «дальнозорких» самолётов РЛДН А-50У; а это значит, что ни о какой самодостаточности 279-го ОКИАП не может быть и речи.Ещё одним существенным технологическим недостатком бортовой РЛС Н001К палубного истребителя-перехватчика Су-33 является отсутствие так называемого обводного канала (вспомогательного приёмного тракта РЛС), предназначенного для обнаружения и сопровождения поверхностных (надводных и наземных) стационарных и движущихся целей в режимах картографирования рельефа местности, синтезированной апертуры (SAR), обращённой синтезированной апертуры (ISAR) и пеленгования подвижных объектов (GMTI). Вывод: в выполнении задач «воздух-поверхность» палубный «Flanker-D» выглядит крайне блекло даже на фоне все ещё состоящих на вооружении ВМС США палубных многоцелевых истребителей F/A-18C/D, оснащённых многорежимными бортовыми РЛС AN/APG-73 со щелевыми антенными решётками и дополнительными обводными каналами для работы по поверхностным объектам.На этом фоне за океаном наблюдается диаметрально противоположная ситуация. По данным новостного и военно-аналитического портала «Warspot» со ссылкой на штаб-квартиру военно-промышленной корпорации «Raytheon» и компетентные источники в командовании Корпуса морской пехоты США, состоящие на вооружении КМП «Хорнеты» пройдут программу переоснащения на перспективные бортовые радары с АФАР AN/APG-79(V)4. Данные изделия могут похвастаться не только вышеперечисленными стандартными режимами работы по наземным целям (SAR, ISAR, GMTI), но и режимами LPI («Low Probability of Intercept», «Низкой вероятности перехвата») и так называемого допоиска во время сопровождения в ходе работы по воздушным целям.Реализация режима LPI достигается посредством излучения АФАР-радаром широкополосных сложноструктурных и различающихся по амплитуде электромагнитных импульсов, обнуляющих вероятность пеленгования данного радара устаревшими станциями предупреждения об облучении СПО-15 «Берёза» (установлены на Су-33). Режим допоиска во время сопровождения достигается посредством сохранения пространственного положения сканирующего луча радара (в угломестной и азимутальной плоскостях) даже в том случае, если сопровождаемая цель временно нырнула за экран радиогоризонта или спряталась в складках рельефа местности.Следовательно, при её повторном появлении в зоне прямой видимости радар AN/APG-79 сможет в десятки раз быстрее взять её на точное автосопровождение и выдать радиокоррекцию запущенной ракете воздушного боя AIM-120D, что может решить исход воздушной дуэли на средних дальних дистанциях. Пилотам наших Су-33 о таких способностях бортового радиолокационного комплекса остаётся только мечтать.Между тем внутренний диаметр радиопрозрачного обтекателя Су-33 и геометрические параметры его носовой части фюзеляжа вполне позволяют интегрировать современнейшие ПФАР и АФАР-РЛС Н011М «Барс-Р», Н035 «Ирбис-Э», а также регулярно рекламируемые на известнейших российских военно-аналитических площадках радары «Жук-АМЭ», приемо-передающие модули которых изготавливаются по уникальной технологии LTCC (низкотемпературной совместно обжигаемой керамики). Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





267 Источник Похожие новости Русский спецназ замечен на третьем кольце Сатурна! Национальный проект «Образование». Позитивная аналитика Китайская стратегия Кремля Деньги для Пентагона. Русские и китайцы угрожают! Портрет на площади Судьба авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в Тартусе Новости партнеров