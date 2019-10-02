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Палубные Су-33 не смогут дать фору даже F/A-18C. Что происходит с авиакрылом «Адмирала Кузнецова»?
02 октября 2019, 11:09 • 267 • Аналитика
Бесспорно, опубликованное на отечественных военно-аналитических порталах заявление главы «Объединённой судостроительной корпорации» Алексея Рахманова о начале беглой модернизации верфей 35-го СРЗ АО «ЦС «Звёздочка» для последующего докования модернизируемого тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» позволило вздохнуть с облегчением сотням тысяч патриотически настроенных обозревателей, осведомлённых об актуальных проблемах ВМФ России на современном этапе его становления.
И это совершенно неудивительно, ведь информация об аварии, приведшей к потере плавучего дока ПД-50 в ночь с 29 на 30 октября 2018 года, заставила экспертные сообщества усомниться в соблюдении сроков сдачи Северному флоту единственного российского авианосца, являющегося одним из ключевых звеньев в сохранении боевой устойчивости корабельных ударных группировок КСФ на северо-западном стратегическом направлении (включая Северную Атлантику и Баренцево море). Тем более что переброска в Мурманск (через Северный морской путь) базируемого на ВМБ Фокино плавдока ПД-41 является самой настоящей утопией как ввиду ужасного технического состояния последнего, так и того факта, что данный плавдок практически исчерпал эксплуатационный ресурс.
Единственный 279-й ОКИАП Северного флота столкнулся как с количественным, так и с технологическим отставанием авиапарка Су-33 и МиГ-29К/КУБ от тактической авиации, состоящей на вооружении ВМС и КМП США
Между тем было бы весьма наивным полагать, что одного лишь своевременного завершения капитального ремонта и модернизации ТАВКР пр. 1143.5 «Адмирал Кузнецов» (с итоговой церемонией передачи Северному флоту в 2021 году) будет достаточно для ликвидации всех прорех, так или иначе сопровождающих столь дефицитную в ВМФ России авианосную компоненту на протяжении последних трёх десятков лет.
Так, несмотря на анонсированное заместителем главкома ВМФ России Виктором Бурсуком переоснащение «Адмирала Кузнецова» уникальными корабельными ЗРАК «Панцирь-М», которые в перспективе позволят перехватывать одновременно четыре 3-маховых цели на удалении до 40 км благодаря оснащению штатных ЗУР 57Э6 более мощными стартовыми твердотопливными ускорителями (разгонными ступенями), противовоздушный потенциал дислоцированного на борту авианосца 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка по-прежнему оставляет желать лучшего. Стало быть, на сегодняшний день в дуэльной ситуации палубное авиакрыло нашего авианесущего крейсера неспособно сформировать должную противовоздушную / противоракетную зону A2/AD в радиусе 700—1300 км.
И корень проблемы здесь заключается не только в том, что количество регулярно пребывающих на борту «Адмирала Кузнецова» палубных истребителей-перехватчиков/бомбардировщиков Су-33 и многофункциональных истребителей МиГ-29К/КУБ обычно варьируется в пределах от 12 до 16 ед. (3—4 звена против 12 звеньев F/A-18E/F на борту атомного авианосца класса «Nimitz»), но и в многократном технологическом отставании элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования вышеперечисленных отечественных палубных истребителей от радиоэлектронной «начинки» штатовских машин. В частности, Су-33 и МиГ-29К/КУБ по сей день оснащены безнадёжно устаревшими бортовыми радиолокационными станциями Н001К на базе антенны Кассегрена и «Жук-М» на основе щелевой антенной решетки.
Помехозащищённость данных станций находится на весьма посредственном уровне, что полностью лишает экипажи палубных «Сушек» и «МиГов» возможности осуществлять операции по завоеванию господства в воздухе и перехвату в случае задействования противником таких передовых средств РЭБ, как многодиапазонный подвесной контейнерный комплекс радиопротиводействия AN/ALQ-249 NGJ-MB («Next Generation Jammer Mid — Band») направленного подавления или интегрированный комплекс РЭБ AN/ASQ-249 «Barracuda» (входит в архитектуру бортовых комплексов обороны истребителей F-35A/B/C).
Энергетический потенциал БРЛС Н001К и «Жук-М», обусловленный далеко не самыми высокими средней и пиковой мощностями импульса, обеспечивает дальность «захвата» целей с ЭПР 1,2 кв. м (цель типа «F/A-18E/F») порядка 70 и 80 км соответственно. На этом фоне экипажи «Супер Хорнетов», задействуя мощные и более помехозащищённые АФАР-радары AN/APG-79, смогут взять Су-33 на сопровождение на удалении 180—200 км и «захватить» на расстоянии порядка 150—170 км (в связи с внушительной ЭПР Су-33, достигающей 15—18 кв. м). После этого в ход могут быть пущены дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D, целеуказание которым будет выдаваться по защищённым радиоканалам связи сети «Link-16» либо самолётами-носителями (F/A-18E/F), либо палубными самолётами РЛДН E-2D «Advanced Hawkeye», благодаря чему лётчикам «Супер Хорнетов» даже не потребуется входить в радиус поражения ракет воздушного боя Р-27ЭР/ЭМ (110—130 км).
К большому сожалению, в данной ситуации существующая модификация палубной «Сушки» не имеет в арсенале ни единого козыря, который мог бы быть противопоставлен палубной связке ПВО «F/A-18E/F — AIM-120D», ведь действующая система управления вооружением СУВ-27К не располагает программно-аппаратной адаптацией к применению современных управляемых ракет воздушного боя РВВ-СД и «Изделие 180» (последняя является концептуальным аналогом AIM-120D), оснащённых активно-пассивными и активно-полуактивными радиолокационными ГСН семейства 9Б-1103М-200ПА/ПС. Данный факт иллюстрирует крайне неутешительную картину, в соответствии с которой Су-33 не сможет работать по удалённым воздушным объектам даже по целеуказанию от сторонних средств радиолокационной и радиотехнической разведки (без задействования собственного радара).
Частично спасти ситуацию могли бы три-четыре звена палубных многоцелевых истребителей МиГ-29К/КУБ, заблаговременно оснащённых не только более продвинутыми РЛС «Жук-М», но и терминалами с мультиплексными каналами информационного обмена MIL-STD-1553B и MIL-STD-1760, которые обеспечивали бы адаптацию системы управления вооружением истребителей к применению как уже состоящих на вооружении ВКС УРВВ Р-77 и РВВ-СД, так и перспективных ракет-перехватчиков «Изделие 180».
Но и здесь не всё так радужно, ведь дислоцированные на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вертолёты дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31РЛД оснащены всё тем же старыми добрыми радиолокационными комплексами Э-801 «Око» на основе ПФАР, дальность действия которых по целям типа «Супер Хорнет» едва достигает 105 км, что примерно в 3,5 раза меньше, нежели у АФАР-радаров AN/APY-9, установленных на американских палубных самолётах ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye». Вследствие этого в выполнении задач ПВО палубные МиГ-29К/КУБ будут целиком и полностью зависеть от более «дальнозорких» самолётов РЛДН А-50У; а это значит, что ни о какой самодостаточности 279-го ОКИАП не может быть и речи.
Ещё одним существенным технологическим недостатком бортовой РЛС Н001К палубного истребителя-перехватчика Су-33 является отсутствие так называемого обводного канала (вспомогательного приёмного тракта РЛС), предназначенного для обнаружения и сопровождения поверхностных (надводных и наземных) стационарных и движущихся целей в режимах картографирования рельефа местности, синтезированной апертуры (SAR), обращённой синтезированной апертуры (ISAR) и пеленгования подвижных объектов (GMTI). Вывод: в выполнении задач «воздух-поверхность» палубный «Flanker-D» выглядит крайне блекло даже на фоне все ещё состоящих на вооружении ВМС США палубных многоцелевых истребителей F/A-18C/D, оснащённых многорежимными бортовыми РЛС AN/APG-73 со щелевыми антенными решётками и дополнительными обводными каналами для работы по поверхностным объектам.
В качестве весомой угрозы для Су-33 могут рассматриваться даже F/A-18C/D «Hornet», прошедшие программу глубокого обновления бортового радиоэлектронного оборудования
На этом фоне за океаном наблюдается диаметрально противоположная ситуация. По данным новостного и военно-аналитического портала «Warspot» со ссылкой на штаб-квартиру военно-промышленной корпорации «Raytheon» и компетентные источники в командовании Корпуса морской пехоты США, состоящие на вооружении КМП «Хорнеты» пройдут программу переоснащения на перспективные бортовые радары с АФАР AN/APG-79(V)4. Данные изделия могут похвастаться не только вышеперечисленными стандартными режимами работы по наземным целям (SAR, ISAR, GMTI), но и режимами LPI («Low Probability of Intercept», «Низкой вероятности перехвата») и так называемого допоиска во время сопровождения в ходе работы по воздушным целям.
Реализация режима LPI достигается посредством излучения АФАР-радаром широкополосных сложноструктурных и различающихся по амплитуде электромагнитных импульсов, обнуляющих вероятность пеленгования данного радара устаревшими станциями предупреждения об облучении СПО-15 «Берёза» (установлены на Су-33). Режим допоиска во время сопровождения достигается посредством сохранения пространственного положения сканирующего луча радара (в угломестной и азимутальной плоскостях) даже в том случае, если сопровождаемая цель временно нырнула за экран радиогоризонта или спряталась в складках рельефа местности.
Следовательно, при её повторном появлении в зоне прямой видимости радар AN/APG-79 сможет в десятки раз быстрее взять её на точное автосопровождение и выдать радиокоррекцию запущенной ракете воздушного боя AIM-120D, что может решить исход воздушной дуэли на средних дальних дистанциях. Пилотам наших Су-33 о таких способностях бортового радиолокационного комплекса остаётся только мечтать.
Между тем внутренний диаметр радиопрозрачного обтекателя Су-33 и геометрические параметры его носовой части фюзеляжа вполне позволяют интегрировать современнейшие ПФАР и АФАР-РЛС Н011М «Барс-Р», Н035 «Ирбис-Э», а также регулярно рекламируемые на известнейших российских военно-аналитических площадках радары «Жук-АМЭ», приемо-передающие модули которых изготавливаются по уникальной технологии LTCC (низкотемпературной совместно обжигаемой керамики).
Евгений Даманцев
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