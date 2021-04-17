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Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не все

17 апреля 2021, 05:10  •  57 • В мире
Пальмы, море, песок Турции русским туристам в ближайшие недели не светят, зато вот-вот станут более доступными для украинцев. Президент Владимир Зеленский затеял жестокий эксперимент над соотечественниками. Выживут не все.
Зеленский посетил Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали особые условия для украинских и турецких туристов. Глава Незалежной объяснил, что раз Россия ограничила туризм на курорты Турции, Украина должна нарастить объёмы отправляемых отдыхающих. Так она продемонстрирует, что поддерживает Анкару.
Политолог, экономист Александр Дудчак нашёл в этих словах ещё одно подтверждение, что "мозги не работают у украинских деятелей". Эксперт объяснил: Киев готов сделать что угодно, лишь бы назло Москве. Даже отправить своих граждан в страну, которая вся, по сути, является "красной зоной".
"Это, конечно, не самое умное решение президента Украины, людей ему не жалко", - отметил Дудчак.
Политолог добавил, что ему очень жаль украинцев - тех, кто имеет возможность отдыхать в Турции. Впрочем, их всё меньше и меньше. Коронавирусные ограничения и другие факторы заставляют экономику Незалежной деградировать. Властям Украины всё равно, что будет с населением, с экономикой.
"Что ж, посмотрим, чем кончится этот "эксперимент". Но лучше бы они, конечно, сначала на мышках проверяли, а они предпочитают сразу на людях", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.
По данным на вечер 15 апреля, за 24 часа в Турции от COVID-19 умерло 297 человек. Это новый суточный рекорд за год. За те же сутки выявлено более 60 тысяч новых случаев. В среду этот показатель почти достиг 63 тысяч. Эрдоган увеличил продолжительность комендантского часа и ограничил перемещение между городами.

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