Пальмовое масло за военную технику: вместо Индии Малайзия может повезти его в Россию • 98 • Аналитика

В портах Индии задержались тысячи тонн пальмового масла из Малайзии. Индийское правительство планирует ограничить ввоз продукта. Не исключено, что вместо Индии пальмовое масло повезут в Россию.



Как известно, крупнейшими поставщиками пальмового масла в современном мире являются Малайзия и Индонезия. В Индии до сих пор использовали пальмовое масло, привозимое из этих стран. Импорт составлял до 80% от общего количества пальмового масла, используемого в пищевой и косметической индустрии. Но в конечном итоге руководство страны решило поддержать собственных производителей и с 8 января приняло решение об ограничении импорта пальмового масла.







В итоге в Калькутте и Мангалоре были задержаны корабли с 30 тысячами тонн малайзийского и индонезийского пальмового масла. Дилеры утверждают, что грузовые суда с пальмовым маслом направились в Индию еще до решения правительства об ограничении импорта, поэтому Индия обязана их принять.



Для малайзийских поставщиков пальмового масла потеря индийского рынка или даже масштабное сокращение присутствия на нем могут повлечь очень плачевные последствия. Ведь долгое время огромная страна с миллиардным населением была главным рынком сбыта для пальмового масла из Малайзии. Теперь компаниям – производителям такого масла придется срочно искать альтернативные варианты. А это не так и просто, учитывая, что, к примеру, в европейские страны экспорт пальмового масла осложнен решением Европарламента. Зато остается Россия как альтернативный вариант.



Как известно, Малайзия давно проявляет интерес к российскому вооружению. Еще в далеком 1994 году ВВС Малайзии стали заказывать у России военные самолеты, что позволило нашей стране немного потеснить США, до этого считавшиеся главным поставщиком оружия в эту азиатскую страну.



Весной 2019 года министр сырьевых отраслей Малайзии Тереза Кок заявила, что ее страна изучит возможности оплаты поставок российского вооружения пальмовым маслом. Малайзийский министр считает, что это решение поможет Малайзии сэкономить валютные запасы и сохранить рабочие места на плантациях и предприятиях. Конечно, на фоне отказа Европы, а теперь и Индии, от поставок пальмового масла, идея экспортировать его в Россию в обмен на продукцию нашего военпрома становится для малазийских властей еще более убедительной.





Малайзия всегда старалась платить за поставляемое ей вооружение собственной продукцией, в первую очередь - сельскохозяйственной. Но после решения Европарламента в Куала-Лумпуре поняли, что с европейскими странами расплачиваться пальмовым маслом будет проблематично. После этого и последовал поворот в сторону России. Кстати, той же прошлогодней весной в российских СМИ распространилась информация о том, что наша страна готова продать Малайзии истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-35. Но про оплату в виде пальмового масла официально речь не шла.



В настоящее время на вооружении королевских Военно-воздушных сил Малайзии находится 28 самолетов российского производства - 18 Су-30МКМ и 10 МиГ-29. Но, как признался летом 2019 года глава малайзийского военного ведомства Мохамад Сабу, в воздух из них могут подняться лишь четыре машины. При этом в командовании ВВС Малайзии не собираются обновлять авиапарк до 2030 года, однако ждут, что Россия сможет обменять вышедшие из строя самолеты на новые воздушные машины, с тем условием, что Малайзия «отблагодарит» именно пальмовым маслом.



Кстати, приобрести Малайзия может не только военные самолеты. В ноябре 2019 года премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир пригрозил странам Евросоюза, что за отказ закупать пальмовое масло Куала-Лумпур может, в свою очередь, отказаться покупать самолеты Airbus, которые сейчас составляют треть авиационного парка Malaysia Airlines - крупнейшего воздушного перевозчика страны. При этом Махатхир подчеркнул, что Малайзия может покупать гражданские самолеты у России.



Сейчас РФ делит малайзийский рынок вооружений с США. Но если Москва согласится на обмен военной техники на пальмовое масло, то ее позиции значительно укрепятся. Вопрос только в том, насколько равноценен этот обмен, учитывая, что многие страны предпочитают максимально ограничивать использование пальмового масла, по крайней мере – в пищевой индустрии.



Аналогичная ситуация, кстати, складывается и с Индонезией. Эта страна также пострадала от ограничений на экспорт пальмового масла в Европу и Индию. И она тоже намеревается приобретать российское вооружение, расплачиваясь за него натурпродуктом. Так, Индонезия заключила контракт на поставку 11 самолетов Су-35. И это, судя по всему, не последняя сделка, но весь вопрос: как оплачивать поставки ещё и с учётом угроз со стороны Вашингтона санкционным пакетом CAATSA. В портах Индии задержались тысячи тонн пальмового масла из Малайзии. Индийское правительство планирует ограничить ввоз продукта. Не исключено, что вместо Индии пальмовое масло повезут в Россию.Как известно, крупнейшими поставщиками пальмового масла в современном мире являются Малайзия и Индонезия. В Индии до сих пор использовали пальмовое масло, привозимое из этих стран. Импорт составлял до 80% от общего количества пальмового масла, используемого в пищевой и косметической индустрии. Но в конечном итоге руководство страны решило поддержать собственных производителей и с 8 января приняло решение об ограничении импорта пальмового масла.В итоге в Калькутте и Мангалоре были задержаны корабли с 30 тысячами тонн малайзийского и индонезийского пальмового масла. Дилеры утверждают, что грузовые суда с пальмовым маслом направились в Индию еще до решения правительства об ограничении импорта, поэтому Индия обязана их принять.Для малайзийских поставщиков пальмового масла потеря индийского рынка или даже масштабное сокращение присутствия на нем могут повлечь очень плачевные последствия. Ведь долгое время огромная страна с миллиардным населением была главным рынком сбыта для пальмового масла из Малайзии. Теперь компаниям – производителям такого масла придется срочно искать альтернативные варианты. А это не так и просто, учитывая, что, к примеру, в европейские страны экспорт пальмового масла осложнен решением Европарламента. Зато остается Россия как альтернативный вариант.Как известно, Малайзия давно проявляет интерес к российскому вооружению. Еще в далеком 1994 году ВВС Малайзии стали заказывать у России военные самолеты, что позволило нашей стране немного потеснить США, до этого считавшиеся главным поставщиком оружия в эту азиатскую страну.Весной 2019 года министр сырьевых отраслей Малайзии Тереза Кок заявила, что ее страна изучит возможности оплаты поставок российского вооружения пальмовым маслом. Малайзийский министр считает, что это решение поможет Малайзии сэкономить валютные запасы и сохранить рабочие места на плантациях и предприятиях. Конечно, на фоне отказа Европы, а теперь и Индии, от поставок пальмового масла, идея экспортировать его в Россию в обмен на продукцию нашего военпрома становится для малазийских властей еще более убедительной.Малайзия всегда старалась платить за поставляемое ей вооружение собственной продукцией, в первую очередь - сельскохозяйственной. Но после решения Европарламента в Куала-Лумпуре поняли, что с европейскими странами расплачиваться пальмовым маслом будет проблематично. После этого и последовал поворот в сторону России. Кстати, той же прошлогодней весной в российских СМИ распространилась информация о том, что наша страна готова продать Малайзии истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-35. Но про оплату в виде пальмового масла официально речь не шла.В настоящее время на вооружении королевских Военно-воздушных сил Малайзии находится 28 самолетов российского производства - 18 Су-30МКМ и 10 МиГ-29. Но, как признался летом 2019 года глава малайзийского военного ведомства Мохамад Сабу, в воздух из них могут подняться лишь четыре машины. При этом в командовании ВВС Малайзии не собираются обновлять авиапарк до 2030 года, однако ждут, что Россия сможет обменять вышедшие из строя самолеты на новые воздушные машины, с тем условием, что Малайзия «отблагодарит» именно пальмовым маслом.Кстати, приобрести Малайзия может не только военные самолеты. В ноябре 2019 года премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир пригрозил странам Евросоюза, что за отказ закупать пальмовое масло Куала-Лумпур может, в свою очередь, отказаться покупать самолеты Airbus, которые сейчас составляют треть авиационного парка Malaysia Airlines - крупнейшего воздушного перевозчика страны. При этом Махатхир подчеркнул, что Малайзия может покупать гражданские самолеты у России.Сейчас РФ делит малайзийский рынок вооружений с США. Но если Москва согласится на обмен военной техники на пальмовое масло, то ее позиции значительно укрепятся. Вопрос только в том, насколько равноценен этот обмен, учитывая, что многие страны предпочитают максимально ограничивать использование пальмового масла, по крайней мере – в пищевой индустрии.Аналогичная ситуация, кстати, складывается и с Индонезией. Эта страна также пострадала от ограничений на экспорт пальмового масла в Европу и Индию. И она тоже намеревается приобретать российское вооружение, расплачиваясь за него натурпродуктом. Так, Индонезия заключила контракт на поставку 11 самолетов Су-35. И это, судя по всему, не последняя сделка, но весь вопрос: как оплачивать поставки ещё и с учётом угроз со стороны Вашингтона санкционным пакетом CAATSA. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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