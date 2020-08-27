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“Палки летели, бутылки": "Мамкин террорист" раскаялся после того как атаковал автозак в Белоруссии
27 августа 2020, 21:00 • 59 • Политика
Полиция белорусского Жлобина задержала молодого человека, который во время протестов атаковал автозак и снял всё на камеру. "Мамкин террорист" сделал признание и сказал, что раскаивается.
Речь идёт о 19-летнем парне, который участвовал в беспорядках в день президентских выборов и после них. На одном из видео, которое молодой человек выложил в соцсети, он хвастается, что разбил окно автозака булыжником. Впоследствии, уже после задержания, юный революционер дал признательные показания.
Кроме того, задержанный признался, что уже имеет судимость за кражу велосипеда.
Скриншот: Telegram/Пресс-секретарь МВД Беларуси
Напомним, что беспорядки в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Сторонники проигравшего на выборах кандидата Светланы Тихановской вышли на улицу, требуя пересмотреть результаты выборов. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за белорусским майданом стоят внешние силы, которые пытаются раскачать ситуацию в стране.
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