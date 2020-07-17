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Палестину стёрли с карты мира ради "объективности" - Google
17 июля 2020, 02:00 • 52 • Политика
В Google объяснили исчезновение Палестины с карты мира желанием "объективно отображать спорные территории". "Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей", - заявили в компании.
Компания Google удалила государство Палестина со всех своих карт. Исчезновение страны представители интернет-поисковика объяснили стремлением объективного отображения спорных областей с использованием пунктирной серой линии границы.
В настоящий момент при попытке найти Палестину на карте Google поисковик отображает регион как территорию Израиля, на которой тонкой пунктирной линией выделен Западный берег и Сектор Газа. Их названия также обозначены серым цветом, в то время как названия стран обозначены чёрным.
Напомним, что это уже не первый подобный шаг со стороны США. Ещё в 2017 году президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Этот шаг спровоцировал негативную реакцию стран Ближнего Востока и эскалацию напряжённости вокруг города.
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