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Палестинский кризис. Израиль смог надломить сопротивление?

06 декабря 2020, 04:25  •  19 • В мире
29 ноября мир отмечал День солидарности с народом Палестины. Эта дата была введена ООН как официальный международный день. В России в этом году он прошёл незамеченным. Хотя ранее проходили масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате, также как и акции на день Накба (изгнание палестинцев с родной земли после их оккупации израильтянами в 1948 г.). Почему произошло такое "забвение" солидарности с Палестиной? И какие процессы там происходят сейчас?
Автор:
Аналитическая группа Катехон
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".
Конечно, в случае России региональный фокус больше смещён на Сирию, а поскольку структуры ХАМАС выступают там на стороне незаконных вооружённых формирований, позиция Москвы в отношении Палестины остаётся прохладной. Официальные связи не прерываются, но и особого прогресса не наблюдается.

Внутренние противоречия и внешний фактор

Вместе с этим наблюдается и растущая раздробленность среди арабских и мусульманских стран по палестинскому вопросу. Хотя это напрямую не связано с Россией, значительное снижение информационного присутствия, что было ранее возможно благодаря скоординированным действиям членов Организации исламского сотрудничества, отразилось и на палестинском вопросе.
Помимо шиитско-суннитского разделения, сейчас возросли противоречия между рядом суннитских арабских государств, а также между Турцией и рядом арабских стран (в частности, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ). Эти акторы рассматривают палестинский вопрос в качестве составляющей своего престижа и инструмента внешнего влияния и, соответственно, делают ставку на те или иные силы. Из-за этого растут противоречия внутри самой Палестины. Это второй фактор. Поскольку некоторые внешние игроки (Турция и Катар) поддерживают ХАМАС, другие (например, Эмираты) - "Фатх", а третьи (Иран) – "Исламский джихад".
Однако проблемы Палестины никуда не исчезли, а наоборот, приобрели новую актуальность.
Один сегмент является особо чувствительным – это сектор Газа с населением в два миллиона человек. А поскольку ХАМАС получил контроль над сектором Газа в 2007 году, это привело к росту напряжения как внутри этой территории, так и с соседним Израилем. Фактически с этого времени в секторе Газа прошли три войны, которые оказали разрушительное влияние на экономику. К этому добавляется намеренная блокада региона со стороны Израиля. Египет также был вынужден официально поддержать эту блокаду.
По данным ООН, с 2007 по 2018 год убытки от этого составили не менее 16,7 млрд долларов США. Уровень бедности в 2017 году подошёл к 56%, что значительно выше прогнозируемых 15% (возможных при отсутствии блокады и военных операций Израиля).
Более ранние доклады ООН также отражали растущие проблемы со здравоохранением, образованием, свободой передвижения, доступом к чистой воде и с санитарными нормами.
Доклад другой организации – Human Rights Watch – повествует о проблемах с электричеством, инфраструктурой и средствами первой необходимости, что особенно негативно отражается на жизни лиц с ограниченными возможностями. Необходимо напомнить, что конфликт с Израилем в 2014 году унёс жизни более чем 2200 человек, а 10 000 было ранено (и многие из них остались инвалидами). Согласно данным Палестинского бюро по статистике, в секторе Газа проживает 48 000 человек, имеющих серьёзные увечья. Более 1/5 из них – это дети.

Есть ли выход из тупика?

Кажется, что действия Израиля всё-таки надломили дух сопротивления палестинского народа. В конце ноября палестинские власти заявили о том, что будет восстановлена координация с Израилем по вопросам безопасности, которая была остановлена в знак протеста в мае этого года. И это привело к очередным трениям между "Фатх" и ХАМАС, хотя накануне были достигнуты договорённости о примирении и проведении выборов.
В то же время заметны симптомы активных поисков выхода из блокады. Так, Палестина снова отправила своих послов в Бахрейн и ОАЭ, отозванных ранее после подписания этими государствами Авраамического соглашения с Израилем.
Заявление Байдена о победе на выборах в США также стало дополнительной причиной для палестинцев возобновить свои отношения с Израилем и вернуть послов.
Отметим ещё одно событие, которое повлияло на принятие такого решения. Это трёхсторонний саммит между лидерами Иордании, Бахрейна и ОАЭ в Абу-Даби 18 ноября. По его завершению было подготовлено чёткое пропалестинское заявление, в котором подтверждена поддержка со стороны этих стран решения о создании двух государств.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также призвал провести международную мирную конференцию в начале 2021 года. Это свидетельствует о том, что там делают ставку на продолжение политики Обамы при новой администрации Байдена и Харрис. Палестинцы также надеются на то, что США начнут более активно поддерживать резолюцию ООН 2334, которая определяет израильские поселения на палестинской территории нелегальными и запрещает их дальнейшее строительство.
А в соседнем Израиле накануне принято решение о проведении новых выборов. Палестинская карта там будет разыгрываться снова. Но опять же с оглядкой на США.
Учитывая запутанные комбинации и тупиковые решения последних десятилетий в отношении судьбы палестинского народа, не стоит полагать, что ситуация разрешится быстро. До тех пор, пока внутри Палестины не будет достигнуто единство, говорить о скором завершении кризиса ещё рано.
* Материал предоставлен аналитической группой "Катехон"

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