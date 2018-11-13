Палестинские группировки прекратили огонь в секторе Газа - СМИ

Палестинские группировки объявили, что прекращают огонь в секторе Газа. Об этом рассказал арабский телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, перемирие стало возможным лишь благодаря посредническим усилиям представителей Египта.

Ранее лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил о том, что арабская сторона может остановить атаки Газы, если Израиль в свою очередь также воздержится от ведения в регионе военных действий. Такое сообщение опубликовал Reuters по сведениям из заявления Хании.

Как сообщается в заявлении лидера ХАМАС, атаки могут прекратиться лишь после того, как Израиль сам остановит агрессию против арабского региона.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на совещании, что израильским военным необходимо вести огонь столько, «сколько потребуется». До этого представитель движения ХАМАС Абу Убейда сказал, что в случае продолжения боевых действий Израиля в секторе Газа обстрелу могут быть подвергнуты жилые дома в Израиле.