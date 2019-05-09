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Палестине – сектор Газа, Израилю – Иерусалим: Раскрыты детали планов Вашингтона
09 мая 2019, 04:54 • 89 • Политика
Израилю предоставят шанс завладеть вожделенным для него Иерусалимом. Для этого Палестину реформируют, и ее центром станет сектор Газа. В прессе оказались раскрыты детали планов Вашингтона. Учитывая, что "слив" организовали через СМИ, поддерживающие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив таким образом готовит почву для решительных действий.
"Сделка века", о которой не раз говорил президент США Дональд Трамп, начала постепенно проявляться деталями. Как пишет издание News.ru, в израильской прессе были опубликованы отрывки из документа, согласно которому будет создано новое палестинское государства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Соответствующие договоренности подпишут три стороны — Израиль, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС и Организация освобождения Палестины (ООП). При этом новоявленной Палестине не позволят обзавестись своей армией. "Охраной" страны займется Израиль, причем на платной основе.
Нынешнюю блокаду сектора Газа снимут, границы между Израилем и Палестиной откроют. В "Новой Палестине" якобы построят аэропорт и морской порт.
Что касается судьбы Иерусалима, который администрация Трампа уже признала столицей еврейского государства, то в документе говорится, что город останется целым, но обязанности будут поделены между Израилем и "Новой Палестиной". При этом общий контроль остаётся у еврейского государства. Никакие районы не будут "прикреплены" к Иерусалиму дополнительно.
Такие "сливы" вряд ли зондируют почву — этим надо было заниматься раньше. Фактически палестинцев принуждают смириться с территориальным расширением еврейского государства. Пункт о еврейских поселениях, не раз вызывавших споры между конфликтующими сторонами, кажется лишь легализацией этой экспансии. Кроме того, вряд ли от ХАМАС удастся добиться разоружения: радикальная группировка не раз высказывала недовольство подобного рода требованиями.
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