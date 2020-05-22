Палестина объявила "предвойну" Израилю и США

Автор:

Цыганов Александр

Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, включая те, что связаны с безопасностью,

– гордо и мужественно объявил палестинский лидер Махмуд Аббас.

Такое решение, по его словам, было принято из-за намерения Израиля присоединить палестинские земли, в то время как еврейское государство – это "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины".

Америка же заслужила обструкцию от Палестины за то, что США полностью на стороне Израиля, а президент Дональд Трамп то ли предложил, то ли принял так называемую "сделку века", то есть план урегулирования наконец вековечного палестино-израильского конфликта.

Предыстория

Прежде чем рассмотреть предложения Трампа, давайте вспомним, что это за конфликт такой – палестино-израильский. И на чём изначально стоят и настаивают в нём обе стороны.

Правда Израиля: евреи жили на этой земле испокон веков. Палестина, она же Ханаан, она же Эрец ха-иврим и Эрец бней Исраэль, – историческая родина евреев. После ряда войн и восстаний за независимость злые римляне сынов израилевых разогнали, но после двух тысячелетий рассеяния евреи вновь вернулись на родину. Кто в их стране за это время завёлся, им неинтересно. Хотят – могут жить в Израиле, но… в Израиле. А не как хочется.

Часть палестинцев сконцентрировалась на предоставленных Израилем территориях, где оказалась в роли беженцев на собственной земле. Фото: Hassan Jedi / Keystone Press Agency / Globallookpress

Правда палестинцев и вообще арабов: палестинцы – филистимляне, которые жили на этой земле, ещё когда евреи были такими же арабами и пасли скот по всему Ханаану. Кто их там потом куда выгонял и рассеивал – не наше дело. Мы поселились здесь, ни у кого эту землю не отнимая. Она нам – родина и плюс священная земля для нашей религии. В отличие от еврейского храма, наш тут стоит. А те пришельцы, что поселились на нашей земле после войны, свободны отправляться булькать в море. Максимум кто-то из них может жить частным образом в нашем палестинском государстве. Их даже за веру никто не будет преследовать – истинные мусульмане вполне веротерпимы к людям Книги.

И как эти две правды совместить?

Вариант первый: война. Прямо на следующий день после провозглашения государства Израиль на него пошли войной все арабские соседи, включая палестинцев, которые тогда ещё не были палестинцами, а были просто частью мусульманского арабского мира. Было всякое, включая всякого вида резню. Израиль отбился. Потом ещё раз. И ещё. И сам нападал, не без этого. Результат: множество палестинцев разбежались со своей родины по разным соседним и не очень соседним странам, а часть из них получила милостивое разрешение евреев жить на сильно ограниченных кусочках своей родины в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Вариант второй: автономия. Палестинцы, оставшиеся в Израиле, пошли по двум путям. Часть приняла израильское гражданство и стала израильтянами арабского происхождения. В сердце кто-то из них наверняка негодовал, но по жизни быстро привык к благополучию нормальной израильской жизни. Часть сконцентрировалась на предоставленных Израилем территориях, где оказалась в роли беженцев на собственной земле, включая полную бедствий жизнь в беженских лагерях. На собственной земле, повторимся. Но поскольку судьбой палестинцев постоянно было озабочено мировое сообщество, то после того как международная помощь полезла уже из ушей палестинских лидеров, благополучие постепенно пришло и в палестинские поселения Израиля. И сегодня там живут получше – причём в разы, – нежели в иной независимой арабской стране. В конечном итоге и Израиль под давлением мирового сообщества признал территории палестинцев автономией в составе собственного государства. Причём с очень широкими правами – по сути, кроме права на собственную армию.

Вариант третий: террор. Понятно, что при любых раскладах есть недовольные, есть авантюристы, есть те, кто хочет быстро подняться, пусть и с риском. Да и сами условия, в которых оказались палестинцы, многих из них подвигли к ведению национально-освободительной войны, которая частью велась из-за границ Израиля – например, с территории Ливана, а частью – партизанскими методами, то есть террором. А это уже настолько грубый инструмент, что разница между партизанской войной и терроризмом часто пропадает. На террор евреи неизменно отвечали террором – ну, до относительно недавних времён, когда и в Израиле возобладали либеральные уставы Запада. Так что плохо было всем.

"Сделка века"

А главное, что выхода из этой исторической воронки не видел никто. Ну не могут и не хотят эти два народа жить в одном пространстве-времени! И сделать нельзя ничего! Евреям нет никакого резона сбрасываться в море с собственной земли. Палестинским арабам и арабам вообще нет жизни с евреями в одном государстве, хоть бы и в автономии.

Может быть, сработает вариант четвёртый – размежевание?

Вот его-то и предложил президент США Дональд Трамп, назвав это "сделкой века". Основные пункты таковы.

Арабы Палестины, а также Египет и Иордания получают 50 млрд долларов на промышленные и инфраструктурные проекты. Это теперь так откуп называется. Или выкуп, ибо одновременно Трамп предложил палестинцам смириться с передачей Западного берега израильтянам.

На самом деле это должно стать всего лишь легализацией сложившегося положения вещей: там и так всё занято еврейскими поселениями, куда палестинцев всё равно не пускают. За это, однако, уже палестинцы полностью легализуют уже собственное государство на тех же землях Западного берега, где они живут сегодня. То есть происходит наконец настоящее государственное размежевание. Притом палестинцы даже увеличивают свою территорию.

Аббас и ХАМАС правят двумя частями Палестины, кисло враждуя между собой. Фото: Ahmad Hasaballah / Globallookpress via ZUMA Press

Это, наверное, важнейший пункт американского плана: Палестина из автономии превращается в полноценное государство с – по обязательному условию Трампа – демократией, правами человека и свободой СМИ. Столицей этого государства становится… Иерусалим. Но только восточный. Западный Иерусалим признаётся полностью израильским и столицей Израиля.

Для связи между двумя частями палестинского государства, разорванными территорией Израиля, должен быть прорыт неподконтрольный Израилю туннель.

Словом, внешне план неплох. Во всяком случае – точно шаг к тому, чтобы ненавидящие друг друга соседи жили не в одной комнате, а хотя бы через стенку. Вопросов, естественно, много – достаточно затронуть вопрос о праве Палестинского государства на собственные вооружённые силы. Включая, соответственно, суверенное право на вооружение их такими средствами поражения и их доставки, от которых Израилю поплохеет далеко не иллюзорно. Но это всё же шаг.

И вот мы видим ожидаемую, впрочем, всеми знакомыми с ситуацией наблюдателями реакцию палестинского руководства. Причём общую, что называется, у Аббаса и ХАМАСа, которые как раз и правят двумя частями Палестины, кисло враждуя между собой. И реакцию, надо сказать, законную и с международной точки зрения, ведь нынешнее положение и нынешние границы между Израилем и Палестинской автономией признаёт ООН.

Правда, всех напрягла важная деталировка в высказывании Аббаса: "Палестина освобождается от всех соглашений и договорённостей с правительствами США и Израиля… в том числе в сфере безопасности". Ибо от этих слов до нового взрыва и войны – один шаг.

Или нет? Ибо над всеми хотелками палестинцев довлеет одно важнейшее обстоятельство: в экономическом плане они зависят от Израиля вкупе с США лишь чуть менее, чем полностью. Война с благодетелями? Пусть и ненавистными?

Блеф или план?

Эти вопросы мы и задали одному из виднейших знатоков Ближнего Востока, ведущему научному сотруднику Института востоковедения РАН, доктору исторических наук Борису Долгову.

Царьград: Лидер Палестинской автономии объявил, что выходит из соглашений с США и Израилем из-за их намерения присоединить к Израилю палестинские земли. Но ведь Палестина во всех, хотя прежде всего в экономическом, смыслах критически зависит что от США, что от Израиля. Тогда что это было со стороны Махмуда Аббаса? Блеф?

Борис Долгов: Собственно, это заявление Махмуда Аббаса было прогнозируемым. Поскольку все действия Израиля и поддерживающих его США направлены на аннексию палестинских земель, которые были предназначены для создания Палестинского государства. Да, это всё политика Израиля, который использует активную поддержку США для того, чтобы максимально продвинуть свои интересы. Так что ответная реакция палестинского лидера закономерна.

Махмуд Аббас не мог оставить без реакции непрекращающиеся антипалестинские действия Израиля. Фото: Xinhua / Keystone Press Agency / Globallookpress

Да, действительно, Палестина – и Западный берег реки Иордан, и сектор Газа – зависит от Израиля, от израильской экономики. Это и энергоносители, и водоснабжение, и то, что значительная часть палестинцев, проживающих на Западном берегу, работает на территории Израиля. Это тоже факт, и, безусловно, экономическая зависимость от Израиля имеет место.

Но Махмуд Аббас не мог, конечно, оставить без реакции непрекращающиеся антипалестинские действия Израиля. Его заявления нужно воспринимать как реакцию со стороны и палестинского общества, и палестинских организаций. К тому же если мы будем подходить конкретно к тому, что собой представляет палестинское национальное движение, то не можем не видеть, что оно не едино, оно расколото. Есть движение ХАМАС, есть палестинская администрация Махмуда Аббаса. Есть более радикальные палестинские группировки – "Исламский джихад" (организация, запрещённая на территории Российской Федерации) и другие. И ряд заявлений палестинского руководства исходят также из того, как оно будет выглядеть в глазах этих различных палестинских организаций.

Кроме того, эти заявления направлены на арабо-мусульманский мир, имея целью привлечь внимание лидеров мусульманских государств к тому, чтобы больше помогать палестинскому делу. Но и здесь нужно иметь в виду, что сам арабо-мусульманский мир расколот. И это тоже обстоятельство, которым пользуются Израиль и США, продвигая свои интересы.

Что касается того, насколько это заявление будет иметь какие-то конкретные последствия, то вся эта ситуация будет вести, естественно, к обострению кризиса, к обострению отношений между Израилем и палестинцами. Возможны и радикальные действия со стороны радикальных палестинских организаций, и, соответственно, репрессивные действия Израиля.

Или, скажем, имеются соглашения между палестинской администрацией и Израилем по сотрудничеству правоохранительных структур, в том числе и в плане противодействия террористическим акциям. И если все отношения прерываются, значит, не будет и этого соглашения.

– А у Палестины есть хоть какая-то альтернатива хотя бы нынешнему плану Трампа или вообще тому, что предлагает Израиль в качестве урегулирования? Что-то реальное палестинцы могут предложить, кроме сброса Израиля в море? Есть у них план?

– План есть, даже не один. Это прежде всего резолюция 1947 года о создании двух государств на территории Палестины. Она уже несколько устарела, но тем не менее…

– Это же всё нереалистично. Не отдаст же Израиль Иерусалим…

– Не отдаст. Но если говорить о конкретных надеждах или конкретных планах палестинцев, это прежде всего надежда на мусульманских лидеров. Но она сейчас, увы, не действует. Мусульманский мир сейчас расколот. Да, Иран помогает, но его поддержки недостаточно. А других сил в мире, которые могут противодействовать этой политике и этим действиям Израиля, опирающегося на США, если посмотрим, и нет. В Европе – да, в Европе есть пропалестинские настроения, поскольку там большая мусульманская диаспора. Но это, увы, только в основном общественная поддержка. А европейские лидеры следуют в русле политики США. Россия? Да. Но Россия сейчас проводит политику взвешенную, так скажем.

– Равноудалённости?

– Да. Политику, учитывающую интересы Израиля, это тоже совершенно ясно. Китай? Да, Китай – мощная держава. Но Палестина от Китая далеко, да и Китай занят другими проблемами.

Так что сейчас в мире нет сил, которые бы противодействовали политике Израиля, опирающегося на США. Однако время идёт, ситуация меняется, и, возможно, будет и какая-то реакция в арабо-мусульманском мире. Но пока сейчас и в обозримом будущем этого ожидать всё-таки сложно.