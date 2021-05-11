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Палестина и Израиль получили жёсткое предупреждение ЕС

11 мая 2021, 10:30  •  43 • Политика
На фоне разгорающегося палестино-израильского конфликта обе его стороны получили жёсткое предупреждение ЕС о недопустимости ракетных обстрелов мирного населения, а также о полном соблюдении статус-кво святых мест.
В разгорающийся в очередной раз конфликт между Палестиной и Израилем влез и Евросоюз. В частности, на сайте внешнеполитической службы ЕС появилось жёсткое сообщение для обеих сторон, в котором предупреждается в том числе и о недопустимости ракетных обстрелов мирного населения.
Кроме того, особое внимание европейцы уделили святым местам.
"Статус-кво святых мест должен полностью соблюдаться", - указывается в документе.
Напомним, очередные столкновения в Иерусалиме продолжаются уже несколько недель. Волна беспорядков захлестнула город после выселения арабских семей. Противостояние жителей и силовиков развернулось на Храмовой горе у мечети Аль-Акса. Однако особо ожесточённые протесты вспыхнули накануне, в День Иерусалима.
Палестинское движение ХАМАС поставило Израилю ультиматум: вывести силовиков с Храмовой горы, а с вечера начались пакетные обстрелы по Иерусалиму. Армия Израиля открыла ответный огонь. Жертвами обстрела стали не менее 20 человек, половина из которых - дети.
Обстрелы с обеих сторон шли несколько часов. По данным израильских военных, из сектора Газа по территории страны было выпущено более двухсот ракет.
Кроме того, в Twitter Армии обороны Израиля уточнили, что в результате обстрела пострадали шесть мирных жителей в Ашкелоне.

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