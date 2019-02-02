Палаточный городок под знаменами "Батькивщины": В партии Тимошенко сообщили о провокации

В "Батькивщине" получили информацию о том, что против партии и её лидера готовятся провокации. На улицах за небольшую плату вербуют людей на "псевдоакцию" под партийными знамёнами, в ходе которой будет построен и палаточный городок.

Сообщения о массовых провокациях, которые готовятся против кандидата на пост президента страны Юлии Тимошенко, поступили в партию "Батькивщина". Якобы в последние дни усилилась массовая вербовка людей для участия в уличных митингах от имени партии.

Участникам этих псевдоакций предлагают определённую плату для того, чтобы они пришли в Киеве на "фейковый митинг", который будет проходить под знамёнами партии Тимошенко. Кроме того, участники этой акции якобы не собираются расходиться вплоть до дня выборов и останутся жить в специально построенном палаточном городке, сообщают Дни.ру.

При этом "зарплату" за участие в митингах станут раздавать под видеозапись, чтобы потом опубликовать в СМИ громкие новости о "фейковых" сторонниках Тимошенко.

"Участникам обещают от 400 до 750 гривен (14-27 долларов) за четыре часа участия в акции", - цитирует сообщение, размещённое на сайте "Батькивщины" "РИА Новости".

Напомним, судя по данным последних электоральных опросов, лидером симпатий населения стал комик Владимир Зеленский. Его поддерживают 19% потенциальных избирателей. За Юлию Тимошенко хотели бы отдать свои голоса 18,2% опрошенных. В тройке лидеров - Пётр Порошенко с 14% сторонников.