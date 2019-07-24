«Палатки сгорели молниеносно»: власти Хабаровского края назвали предполагаемую причину пожара в лагере «Холдоми»

Причиной пожара в детском лагере в Хабаровском крае могло стать упавшее на обогреватель полотенце, заявили в администрации региона. В то же время мальчик — очевидец событий рассказал RT, что дети отключали обогреватели на ночь. Власти края уже распорядились выделить средства семьям погибших детей на организацию похорон, первые из которых состоятся в четверг. По делу о пожаре задержан начальник отдела местного управления надзорной деятельности ГУ МЧС, его обвиняют в халатности при проведении проверок. Во многих регионах страны начались внеплановые проверки детских лагерей.

Власти Хабаровского края заявили, что причиной пожара в лагере «Холдоми» могли стать упавшие на обогреватель личные вещи детей.

«В палатках были обогреватели типа «ветерок», с помощью которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно», — рассказали в местном правительстве.

По словам чиновников, посетивших сгоревший лагерь, палатки находились очень близко друг к другу и имели очень сложный замок, который ребёнок не смог бы открыть в темноте за десять минут. Палатки «горели как факел, огонь поднимался на высоту 15 метров», — приводят слова очевидцев официальные лица.

Опрошенный RT мальчик, очевидец событий, рассказал, что пожар распространился очень быстро. В то же время он отметил, что дети выключали обогреватели на ночь.

«Я спал, потом проснулся. Вижу в окно — что-то горит, соседняя палатка. Да, у нас были (обогреватели. — RT), но мы перед сном их отключали... Когда мы уходили, я посмотрел назад, а там только палатка горела», — говорит он.

Палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В лагере были установлены палатки «Памир-30». Они имели сертификат соответствия, в котором указано, что продукция отвечает требованиям пожарной безопасности и относится к умеренно горючей группе. Но, по предварительной информации, палатки не соответствовали этому сертификату, они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели практически дотла», — приводит агентство комментарий специалиста.

Также со ссылкой на другой источник издание сообщило, что ГОСТа на такую модель палаток не существует, однако они проходят проверки на теплоустойчивость, их можно обогревать изнутри.

Определены первые даты похорон

Похороны двух девочек, погибших в результате трагедии, состоятся в четверг, 25 июля, в Амурске и Комсомольске-на-Амуре. С родителями ещё двух детей в настоящий момент обсуждается вопрос о дате похорон. По распоряжению губернатора Хабаровского края семьям погибших выделят материальную помощь в размере 200 тыс. рублей на организацию похорон. Кроме того, им выплатят по 1 млн рублей.

Семьи пострадавших тоже получат выплаты — по 200 тыс. рублей в случае лёгкого вреда здоровью и по 400 тыс., если был причинён тяжкий и средней тяжести вред.

В среду в сети появилась петиция с предложением посмертно наградить званием Героя России одного из погибших детей. Жители Комсомольска-на-Амуре хотят представить к награде Алексея Мартыненко за проявленное им мужество и героизм. Как ранее сообщалось, мальчик рисковал жизнью, пытаясь спасти из горящих палаток других детей.

В комментарии RT учительница Лёши охарактеризовала его как умного и талантливого ребёнка, у которого было большое будущее.

«Лёша — мальчик ответственный и не по годам серьёзный, самостоятельный. Не было никогда такого, чтобы он, например, не выполнил домашнее задание или не был готов к уроку. Он был такой правдоруб, то есть он всегда говорил то, что думал. Но в то же время он был очень умным мальчиком. Таких детей, наверное, гениальных, математического склада ума были единицы в моей практике. Все математические олимпиады сложного уровня он решал, был победителем школьной олимпиады по математике. В классе он общался со многими ребятами, но друг у него был один-единственный, с которым он, наверное, делил свои тайны, секреты какие-то. Ссор у них никогда никаких не происходило. Дружить он умел по-настоящему», — рассказывает она.

Учительница Алексея Мартыненко Людмила Викторовна

Состояние ещё двух пострадавших детей, отравившихся угарным газом, оценивается как удовлетворительное. Они были доставлены в детскую краевую больницу на вертолёте, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Задержания продолжаются

Тем временем в СК заявили о задержании начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ районного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. В отношении задержанного заведено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«В июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения», — указано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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Меры предосторожности

Продолжаются внеплановые проверки детских лагерей отдыха в других регионах страны. Они уже начались в Еврейской автономной области и на Кубани и скоро пройдут в Приморье. Главы регионов поручили ответственным за организацию детского отдыха лицам усилить меры пожарной безопасности в лагерях, проверив состояние противопожарных сигнализаций и систем оповещения, провести инструктажи и проверки по эвакуации людей, отработать алгоритм действий персонала при возникновении ЧС.

Министерство просвещения России обратится к МЧС с просьбой разработать нормы пожарной безопасности для палаточных лагерей. На совещании представителей различных структур в Хабаровске было отмечено, что таких нормативов пока не существует. Речь идёт о расстоянии между палатками, застёжках и материалах, из которых они изготовлены.

«Эта ситуация требует серьёзного разбора. Важно разобрать ситуацию, чтобы принять меры не только здесь, но и по всей стране, чтобы таких ситуаций не повторялось. Надо посмотреть всю цепочку (проверок лагерей. — RT), потому что, на первый взгляд, вроде бы всё было сделано», — сказал заместитель министра просвещения Павел Зенькович.

Сам лагерь «Холдоми» власти Хабаровского края решили закрыть. Об этом сообщила в среду министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

«Принято решение закрыть лагерь, дети вывозятся. Сейчас там находятся 11 психологов, которые помогают эвакуировать детей», — заявила она.