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Палата представителей вынесла Трампу второй импичмент

14 января 2021, 10:45  •  70 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Greg Nash - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Республиканец стал первым президентом в истории США, в отношении которого объявлено подобное решение
Палата представителей вынесла решение об импичменте в отношении действующего американского лидера Дональда Трампа. Вердикт оглашен после проведенного голосования, в ходе которого большинство членов выступили за досрочную отставку главы государства.
Действующий лидер обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Первый раз демократическая партия предприняла попытку отстранить Трампа от должности еще в 2019 году, однако Сенат отклонил решение палаты представителей, так как в основном контролировался республиканцами. Таким образом, Трамп является первым президентом Соединенных Штатов, в отношении которого было объявлен повторный импичмент.
Тем не менее, в процедуре могут возникнуть сложности: спикер Сената Митч МакКоннелл, представляющий республиканскую партию, уже заявил, что верхняя палата не утвердит решение до окончания президентских полномочий Трампа, которые истекают 20 января.
За досрочную отставку главы государства проголосовали десять однопартийцев Трампа. Как пишет РИА Новости, высказывание дочери бывшего вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни Лиз Чейни уже широко растиражировано американскими медиа: сенатор накануне заявила, что Трамп напрямую связан с событиями в Капитолии, так как "собрал толпу" и якобы выступил организатором штурма здания.
После вынесения решения о досрочной отставке Трамп выступил по видеобращению, коснувшись лишь блокировки своих страниц в социальных сетях и событий в Капитолии. По словам действующего лидера страны, интернет-цензура, проводимая в отношении соотечественников, несет опасность для государства, а все виновники штурма будут наказаны в соответствии с законом.
Также лидер сообщил, что во время процедуры инаугурации обеспечением безопасности на улицах в Вашингтоне займется Нацгвардия, передает МИР24.

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