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Палата представителей США одобрила помощь Киеву почти на $700 млн

21 июня 2019, 09:39  •  68 • Украина
Палата представителей США одобрила законопроекты о предоставлении Украине материальной поддержки в размере почти $700 млн, сообщает пресс-служба украинского посольства в США.
 
© Global Look Press
 

«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В частности, проектами предусмотрено выделение средств из бюджета Пентагона в объёме $250 млн на обеспечение безопасности на Украине.

При этом $50 млн из этой суммы предлагается использовать исключительно для поставки в страну летального оружия оборонного характера.

Кроме того, Госдепартамент, Агентство США по международному развитию и смежные ведомства выделят Украине средства в объёме $445,7 млн в рамках программы «Международное военное финансирование».

Ожидается, что проекты будут одобрены сенатом, после чего конгресс предоставит окончательную редакцию на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее украинское посольство в США сообщало о планах Вашингтона сделать Украину главным военно-политическим союзником вне НАТО.

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