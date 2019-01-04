Палата представителей США одобрила бюджет без финансирования "нерентабельного и не имеющего отношения к политике" проекта стены

В конгрессе США одобрили бюджет страны. Спикер Палаты представителей назвала проект стены "нерентабельным и не имеющим отношения к политике".

Палата представителей США приняла бюджет на следующий, то есть 2019-й год. Данный проект не включает в себя выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала этот проект "нерентабельным и не имеющим отношения к политике".

Как пишут СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп вряд ли станет его подписывать.





Ранее СМИ опубликовало информацию, что с того момента, как Дональд Трамп вступил в должность, национальный долг США увеличился на 2 триллиона долларов, достигнув нового исторического максимума в 21,9 триллиона долларов.