Палата представителей одобрила законопроект о частичном финансировании правительства США. Впереди - Сенат

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о частичном финансировании правительства США. При этом в документе никак не упоминается финансирование строительства стены на границе США с Мексикой. А ведь именно этот вопрос, являющийся главным требованием президента Дональда Трампа, и стал причиной шатдауна, с которого пытаются сорваться демократы.

Как сообщает The Washington Post, за законопроект проголосовало 240 конгрессменов. Против него выступили 188. Одобрение данного документа в Сенате даст возможность возобновить работу министерства финансов, налогового управления, федеральной комиссии по связям, управления по делам малого бизнеса, федерального суда и других учреждений в рамках стратегии по выходу из бюджетного кризиса, предложенной демократами, которые в Палате представителей являются большинством.

Теперь законопроект отправляется на утверждение в Сенат, в котором большинство представляют уже республиканцы. The Washington Post предвидит, что эта попытка демократов успехом не увенчается. Трамп не согласится подписать законопроект, в котором нет средств для строительства стены.

9 января Дональд Трамп принял лидеров демократов. На встрече обсуждался все тот же вопрос - строительство стены на границе с Мексикой. Как и предполагалось, консенсуса достигнуть не удалось. По словам Трампа, встреча оказалась "пустой тратой времени". "Я сказал пока-пока, ничто другое не сработает" ("I said bye-bye, nothing else works"), - говорится в сообщении президента США в Twitter.