Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шатдаун в США обернулся заморозкой сайта американского посольства в России
Хакеры массового поражения: США изучают возможности киберопераций в контексте пр...
«Увидели слабое место»: как демократы реагируют на заявления Трампа о миграционн...
Россия подсаживается на сладкую иглу" (Анна Сочина)
Главная / В мире

Палата представителей одобрила законопроект о частичном финансировании правительства США. Впереди - Сенат

10 января 2019, 09:24  •  83 • В мире
Законопроект о частичном финансировании правительства США, который помог бы сорваться с "крючка шатдауна", прошел Палату представителей, где большинство мест принадлежит демократам. Теперь дело за решением Сената, в котором большинством уже являются республиканцы. Не исключено, что попытка демократов успехом не увенчается.
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о частичном финансировании правительства США. При этом в документе никак не упоминается финансирование строительства стены на границе США с Мексикой. А ведь именно этот вопрос, являющийся главным требованием президента Дональда Трампа, и стал причиной шатдауна, с которого пытаются сорваться демократы.
Как сообщает The Washington Post, за законопроект проголосовало 240 конгрессменов. Против него выступили 188. Одобрение данного документа в Сенате даст возможность возобновить работу министерства финансов, налогового управления, федеральной комиссии по связям, управления по делам малого бизнеса, федерального суда и других учреждений в рамках стратегии по выходу из бюджетного кризиса, предложенной демократами, которые в Палате представителей являются большинством.
Теперь законопроект отправляется на утверждение в Сенат, в котором большинство представляют уже республиканцы. The Washington Post предвидит, что эта попытка демократов успехом не увенчается. Трамп не согласится подписать законопроект, в котором нет средств для строительства стены.
9 января Дональд Трамп принял лидеров демократов. На встрече обсуждался все тот же вопрос - строительство стены на границе с Мексикой. Как и предполагалось, консенсуса достигнуть не удалось. По словам Трампа, встреча оказалась "пустой тратой времени". "Я сказал пока-пока, ничто другое не сработает" ("I said bye-bye, nothing else works"), - говорится в сообщении президента США в Twitter.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

83
Источник
Похожие новости
10 января 2019, 02:54
Пентагон расписался в бессилии перед возможными "элитными" конфликтами с Россией и Китаем
10 января 2019, 09:24
"Поможет фиксация из космоса": Не дождавшись "нападения Путина", в Киеве предложили план прорыва через Керченский пролив
10 января 2019, 06:09
"Деньги наши, все легально": Один из лидеров "желтых жилетов" призвал обрушить банковскую систему во Франции
Загрузка...
09 января 2019, 17:09
ЕС нечем ответить США на понижение уровня дипотношений
10 января 2019, 02:39
«Увидели слабое место»: как демократы реагируют на заявления Трампа о миграционном кризисе
09 января 2019, 23:39
МВФ подсчитал "разочарованных экономическим положением" украинцев
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнер...
10 января 2019, 02:54
Дедолларизация полным ходом: ЦБ вложился в евро, юани и иены
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Пр...
10 января 2019, 02:54
Военные эксперты обеспокоены, смогут ли сбить российские ПВО американскую ракету Trid...
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев...
Новости партнеров
Загрузка...
 
Новости партнеров
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2019, 20:54
СМИ: СБУ начала расследование попытки захвата власти на Украине
06 января 2019, 13:54
«Никто не думает о реальных последствиях»: что ждёт Украину после объявления автокефалии новой церкви
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
04 января 2019, 18:09
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
06 января 2019, 17:39
"Сила "смертельного удара" Лаврова" показала просчеты Израиля, побив рекорды в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.