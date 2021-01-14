Палата представителей объявила Дональду Трампу импичмент – уже во второй раз за время его президентства

Президент США Дональд Трамп стал первым в истории страны лидером, которому импичмент был объявлен дважды. Соответствующее решение вынесла Палата представителей Конгресса США, последнее слово остается за Сенатом, но там сообщили, что обвинения рассмотрят уже после инаугурации преемника Трампа – демократа Джо Байдена, одержавшего победу на ноябрьских выборах.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующего американского президента Дональда Трампа. Накануне вечером обещание конгрессменов-демократов, заявивших, что они проведут соответствующий процесс в максимально сжатые сроки, было выполнено: палата представителей рассмотрела обвинения в отношении Трампа в подстрекательстве к мятежу всего за несколько часов, и по итогам голосования президент был признан виновным по этой статье. Импичмент поддержала большая часть конгрессменов – 232 человека, против высказались 197. При этом, за отстранение Трампа свои голоса отдали не только все демократы, состоящие в Палате представителей, но и десять республиканцев, отказавшихся придерживаться принципа партийной солидарности.

Формально импичмент вступил в силу после того, как под документом появилась подпись спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, но окончательное решение остается за Сенатом.

Сейчас в Капитолии усилены меры безопасности. Перед голосованием к нему были стянуты 15 тысяч бойцов Национальной гвардии США – это больше, чем военный контингент Штатов на территории Ирака и Афганистана. Интересно, что военнослужащие расположились в здании на ночлег впервые со времен Гражданской войны в США. Это было сделано для обеспечения безопасности на случай новых беспорядков со стороны поддерживающих Трампа граждан. Нацгвардия была приведена в состояние повышенной готовности после того, как ФБР предупредило о готовящихся протестах во всех штатах с 16 по 20 января и в Вашингтоне с 17 по 20 января.

Импичмент перед отставкой

Как упоминалось выше, Дональда Трампа обвинили в подстрекательству к мятежу. Кроме того, как заявили демократы, глава государства своими действиями поставил под угрозу безопасность США и правительственных институтов. Причиной для столь серьезных обвинений стали события, развернувшиеся 6 января, которые привели к штурму Капитолия сторонниками действующего президента. В связи с этим, несмотря на тот факт, что срок пребывания Трампа у власти заканчивается менее чем через неделю, члены Палаты представителей считают импичмент необходимым, поскольку президент представляет угрозу национальной безопасности и демократии. Лидер демократов Пелоси посчитала, что импичмент в конституционном порядке позволяет защититься от человека, настроенного разрушить «то, что нам дорого». В свою очередь, даже лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что на Трампе лежит часть ответственности за штурм Капитолия.

В процессе дебатов в нижней палате Конгресса прозвучало немало громких выражений. Зал заседаний назвали недавним «местом преступления», напомнив о событиях прошлой недели в Капитолии, импичмент охарактеризовали как «спасение США», а Трампа – как «очевидную и актуальную опасность», угрожающую свободе, самоуправлению и верховенству закона.

Сенат сможет вынести окончательное решение по вопросу об импичменте Трампа только после инаугурации его преемника Джо Байдена. Об этом заявил лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, который объяснил, что иного варианта развития событий нет, даже при условии, что Сенат сможет запустить процесс рассмотрения обвинений на этой неделе, и он пройдет в сжатые сроки. Сейчас Сенат распущен и должен собраться только 19 января. Макконнелл отказался прерывать каникулы и экстренно собирать членов верхней палаты в экстренном порядке.

Отстранить любым способом

Политические противники Трампа еще до импичмента обращались к действующему президенту США с призывом подать в отставку. Кроме того, они просили вице-президента Майка Пенса прибегнуть к 25-й поправке к Конституции США для отстранения Трампа от власти. Такой вариант возможен, если вице-президент и большая часть занимающих ключевые посты в Белом доме лиц приходят к выводу, что глава государства не в состоянии выполнять свои функции. Несмотря на сложную ситуацию, Пенс не воспользовался такой возможностью.

Если учесть, что уже 20 января к власти придет новый президент, может ли импичмент быть объявлен Трампу постфактум? И есть ли в этом смысл? Уход 45-го президента США никак не повлияет на этот процесс, и процедура импичмента может быть продолжена и после 20 января. Более того, в этом случае даже увеличится вероятность положительного исхода по данному вопросу, поскольку после инаугурации Байдена Сенат пополнится двумя новыми членами от Демократической партии, и расклад сил в верхней палате Конгресса поменяется. Для утверждения импичмента нужно, чтобы за это высказались более двух третей сенаторов.

Импичмент, даже если он будет вынесен после того, как Трамп оставит президентский пост, помешает ему в будущем претендовать на любую выборную должность в стране. Это касается и президентского поста, поэтому Трампу придется распрощаться с идеей вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

К слову, демократ Чак Шумер, который возглавит демократическое большинство в Сенате после инаугурации Байдена, готов провести голосование по дополнительной инициативе – запретить Трампу занимать любые государственные должности. Этот шаг будет предпринят, если Сенат признает вину Трампа и утвердит импичмент.

Не допустить насилия

В свою очередь, Трамп выступил с заявлением, в котором призвал американских граждан не прибегать к насилию и приложить усилия к снижению напряженности в стране.

Дональд Трамп: «В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я выступаю не за это, Америка выступает не за это. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие. Спасибо».

Какие конкретно демонстрации имеет в виду глава государства, не вполне понятно. Не исключено, что речь идет о небольшой группе людей, которые собрались у Капитолия и выступают против Трампа. По данным СМИ, они предприняли попытку повесить на ограждение баннеры с именами 121 конгрессмена и 12 сенаторов, которые высказались против утверждения результатов президентских выборов – противники Трампа обвиняют их в поддержке 45-го президента США.

Акция не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло в Вашингтоне 6 января. В этот день в Конгрессе должны были утвердить результаты президентских выборов, и толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, вынудив парламентариев прервать голосование. Жертвами беспорядков стали пять человек. Сам президент в Twitter призвал протестующих прекратить штурм и отправляться по домам, но в то же время заявил, что итоги выборов «украдены», и Байден победил нечестно. Социальная сеть заблокировала запись, посчитав ее подстрекательством к насилию – не только в текущем моменте, но и в дальнейшем, в том числе, в день инаугурации Байдена. Трамп же заявил, что его речь была полностью оправдана.

Второй подход

Некоторые предшественники Трампа сталкивались с процедурой импичмента. В частности, 17-й президент США Эндрю Джексон был представлен к импичменту в связи с незаконной отставкой военного министра в 1868 году, а 42-й глава государства Билл Клинтон – по делу о лжесвидетельстве и препятствии правосудию в связи со скандальной историей с Моникой Левински. Оба они были оправданы, так как за импичмент проголосовали менее двух третей сенаторов. Также обвинение грозило 37-му президенту США Ричарду Никсону из-за дела Уотергейта, но он подал в отставку до рассмотрения вопроса Сенатом. Но никто из американских лидеров не сталкивался с тем, что процедура импичмента инициировалась в их отношении два раза, как это произошло с Трампом. Впервые демократы попытались убрать его с президентского поста осенью 2019 года, обвинив главу государства в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Палата представителей утвердила оба пункта обвинений, но в Сенате их поддержало менее двух третей сенаторов, и Трамп был оправдан. Высока вероятность, что во второй раз исход голосования будет иным.