Палата на 45: региональный список ОП обновится почти наполовину

Региональный список Общественной палаты VII состава обновится на 45%, сообщила «Известиям» секретарь консультативного органа Лидия Михеева. Из 84 избранных членов 37 будут впервые отстаивать свои регионы. 85-го представителя ждут от пока неопределившегося Севастополя. Новые члены собираются заняться патриотическим воспитанием молодежи, борьбой с фейками в СМИ и поддержкой малого бизнеса. Об этом они рассказали «Известиям». Переизбранные общественники настаивают на повышении роли палаты в подготовке законов. Кроме того, в понедельник ОП запустит специальный сайт, где будет проводиться конкурс для представителей НКО.

Свежая кровь

Общественные палаты субъектов РФ определились с кандидатурами, которые будут их представлять в федеральном центре. 37 членов впервые войдут в ОП, а вот 47 регионов решили довериться «старой гвардии» и переназначить своих представителей.

— Список членов, избранных от общественных палат субъектов, почти полностью сформирован, не определен только представитель от Севастополя. Состав обновился почти в два раза, на 45%, — рассказала «Известиям» секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.

По ее словам, одной из задач нового состава будет консолидация потенциала общественных и благотворительных организаций, занимающихся реальной помощью населению.

Ранее Владимир Путин утвердил новый состав так называемой президентской квоты ОП. В число этих назначенцев вошли труженики села, медики и спортсмены. Консультативный орган состоит из 168 членов и имеет комплексную модель формирования. 40 представителей назначает президент, 43 — общероссийские общественные объединения, а 85 делегатов направляют субъекты.

Кроме того, в начале недели ОП объявит о старте конкурсного отбора для представителей НКО. Для этого будет запущен сайт, где разместят сведения о процедуре формирования ОП, сообщили «Известиям» в пресс-службе палаты.

На интернет-страницу добавят всю информацию о членах палаты, включая президентский и региональный список. Ориентируясь на опыт прошлых лет, в ОП ожидают не менее 500 заявлений от НКО и общероссийских общественных объединений.

Новичкам дорога

Новых представителей выбрали в Ленинградской, Тверской, Владимирской, Тюменской, Самарской областях, Забайкальском и Приморском краях, в Карелии, Ингушетии и других регионах. Новоиспеченные федеральные общественники уже готовы включиться в работу. В частности, делегат от Карелии, руководитель республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Илья Герасев считает необходимым развивать взаимодействие центра и регионов.

— Я вижу это своей целью на ближайшее время. Хотелось бы, чтобы специалисты, которые есть в других субъектах, приехали в Карелию и поделились своим опытом, — отметил новый член ОП РФ.

Он подчеркнул, что не забудет о патриотической работе и деятельности, связанной с воспитанием молодежи.

Другие новые члены уже даже определились с комиссиями, в которых хотят работать.

— Я занимался в ОП Ленинградской области некоммерческими организациями, межконфессиональными и межнациональными отношениями. Мне было бы интересно войти в профильную комиссию ОП РФ. Это сейчас очень актуально, хотелось бы продолжать тему поддержки НКО, — рассказал «Известиям» представитель Ленинградской области проректор ЛГУ им. А.С. Пушкина Владимир Журавлев.

Он выразил уверенность, что Общественная палата дает хорошие возможности для решения проблем граждан. Представитель Ленинградской области отметил предложения ОП по поддержке НКО, которые были направлены в кабмин.

Некоторые попали в федеральную палату не с первого раза. Индивидуальный предприниматель из Самарской области Павел Покровский сообщил, что смог стать членом ОП РФ только с третьей попытки.

— Мое направление — развитие культурной сферы на территории РФ. Кроме того, необходимо информировать население о том, как соцсети и СМИ влияют на сегодняшнюю и завтрашнюю повестку дня. Фейковые новости зачастую приводят к тому, что у нас вырастает стоимость тех или иных продуктов — тех же лимонов и имбиря, — сказал книгоиздатель.

Он также предложил выделять больше кредитов субъектам малого предпринимательства для того, чтобы не потерять бизнес.

Старая гвардия

Более половины субъектов решили не искать «свежих лиц», а предпочесть общественников с опытом. Из 84 членов, избранных по региональному списку, 47 делегатов уже представляют свою «малую родину» в нынешнем составе палаты. В частности, в Адыгее, Дагестане, Крыму, Бурятии, Калужской, Ростовской, Ивановской и Брянской областях пошли по уже протоптанной тропе.

— Я в третий раз буду представлять интересы Общественной палаты Крыма в ОП России. В этот период я сконцентрируюсь на тех вопросах, которые затрагивают интересы южных регионов: это курортная зона, виноградарство, садоводство. В этих отраслях не до конца разрешены все существующие проблемы, — сообщил «Известиям» представитель Республики Крым Иван Абажер.

Он выступил за повышение роли ОП и более активное привлечение общественников к подготовке социально значимых законопроектов. Усиление общественной экспертизы инициатив поддержала и другой «старожил» палаты, представитель Ивановской области Екатерина Курбангалеева.

Представитель Республики Бурятия Галина Горбатых планирует продолжить работу по повышению доступности окружающей среды для инвалидов.

— Мониторинг регионов показал, что условия не такие, как хотелось бы. Основная проблема связана с жильем. Люди не могут выйти из своих квартир и воспользоваться всеми возможностями. Мне удалось провести опрос по ситуации с доступностью жилья для инвалидов в этом составе, но результаты не успели опубликовать по понятным причинам, — рассказала «Известиям» Галина Горбатых.

В новом составе ОП планирует представить полученные результаты в профильные министерства и ведомства.