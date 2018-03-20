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Пакуют чемоданы: Экономист предрек массовый побег либералов из России
20 марта 2018, 23:54 • 38 • Политика
Аналитики Альфа-Банка заявили о снижении вероятности экономических реформ после победы Путина.
Яркая победа Владимира Путина на выборах президента России заставила либеральные элиты серьезно волноваться за свое положение. И "первым звоночком" в этом плане стало заявление аналитиков Альфа-Банка, считает экономист Михаил Хазин.
Вскоре после объявления результатов голосования эксперты Альфа-Банка объявили о том, что победа нынешнего главы государства снижает вероятность проведения в России экономических реформ. Это абсолютная ложь, так как Путин еще в мартовском послании, а затем и на встрече с другими кандидатами после выборов говорил, что решение экономических проблем - это приоритет государства на ближайшие годы, отмечает эксперт.
По мнению Михаила Хазина, заявление Альфа-Банка - не что иное, как признак взволнованности и беспокойства либеральных элит второго эшелона по поводу того, что их высокие покровители могут лишиться теплых мест в правительстве. Экономист указывает, что уровень поддержки Путина в 77% дает ему мандат на то, чтобы существенно изменить правящую элиту, поскольку ее состав абсолютно не соответствует мнению народа.
Он добавляет, что банкир уже подготовил почву для отступления. У Фридмана имеется паспорт Израиля, и в случае чего он может по-быстрому отбыть туда.
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