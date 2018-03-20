Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Наблюдатели 20 стран признали выборы президента России в Крыму состоявшимися
Самолет с высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел в Москву
Александр Дугин. Адам сознательно пошёл за Евой в ад
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Главная / Политика

Пакуют чемоданы: Экономист предрек массовый побег либералов из России

20 марта 2018, 23:54  •  38 • Политика
Аналитики Альфа-Банка заявили о снижении вероятности экономических реформ после победы Путина.
Яркая победа Владимира Путина на выборах президента России заставила либеральные элиты серьезно волноваться за свое положение. И "первым звоночком" в этом плане стало заявление аналитиков Альфа-Банка, считает экономист Михаил Хазин.
Вскоре после объявления результатов голосования эксперты Альфа-Банка объявили о том, что победа нынешнего главы государства снижает вероятность проведения в России экономических реформ. Это абсолютная ложь, так как Путин еще в мартовском послании, а затем и на встрече с другими кандидатами после выборов говорил, что решение экономических проблем - это приоритет государства на ближайшие годы, отмечает эксперт.
По мнению Михаила Хазина, заявление Альфа-Банка - не что иное, как признак взволнованности и беспокойства либеральных элит второго эшелона по поводу того, что их высокие покровители могут лишиться теплых мест в правительстве. Экономист указывает, что уровень поддержки Путина в 77% дает ему мандат на то, чтобы существенно изменить правящую элиту, поскольку ее состав абсолютно не соответствует мнению народа.
"Понятно, почему "заерзала" элита второго эшелона типа владельца Альфа-Банка Михаила Фридмана. Предприниматель и миллиардер заинтересован в том, чтобы за его покровителями во власти были сохранены высокие посты", - поясняет экономист.
Он добавляет, что банкир уже подготовил почву для отступления. У Фридмана имеется паспорт Израиля, и в случае чего он может по-быстрому отбыть туда.
"В "чемоданном" настроении и готовы к скоропостижному бегству за кордон и другие представители либеральной своры. Ведь кулак главы российского государства может со всей тяжестью опуститься на стол уже в конце апреля - сразу после церемонии инаугурации", - подчеркнул эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

38
Источник
Похожие новости
20 марта 2018, 01:09
Глава Палестины назвал американского посла в Израиле "сыном собаки"
20 марта 2018, 23:54
Боевики нанесли ракетный удар по Дамаску: Счет погибших и раненых идет на десятки
20 марта 2018, 23:54
Пакуют чемоданы: Экономист предрек массовый побег либералов из России

Загрузка...
20 марта 2018, 23:54
В русскую армию пришли "Терминаторы"
20 марта 2018, 14:09
В ЦИК России заявили о намеренных провокациях на участках в ходе выборов
20 марта 2018, 21:54
Самолет с высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел в Москву
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза...
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
20 марта 2018, 17:24
Почему Трамп нахамил Путину
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
16 марта 2018, 09:24
ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля
15 марта 2018, 16:54
Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.