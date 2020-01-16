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Пакт Молотова — Риббентропа: в Европарламенте спорят с Путиным

16 января 2020, 01:39  •  54 • Война
Как заявил европолитик в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
«Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю», — сказал Вебер.
При этом он напомнил, что Советский Союз понес катастрофические потери в этой войне, а советские люди проявили героизм, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
В декабре прошлого года Путин заявил, что в мире не прекращаются попытки искажения истории Второй мировой войны. По словам президента, этим занимаются не только пособники нацистов.
«Теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», — сказал Путин на заседании организационного комитета «Победа».
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941», — добавил Путин.
Тех, кто пытается спорить с их выводами, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы, отметил глава государства, но Россия все равно продолжит добиваться правды.
«Наш ответ на ложь — это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте, а то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего», — возмутился Путин.
Через неделю на большой пресс-конференции 19 декабря президент России, отвечая на вопросы журналиста, отметил, что Советский Союз — последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова — Риббентропа, названный по именам тогдашних глав внешнеполитических ведомств.
«Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Владимир Путин.
Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии. Глава России также сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами.
«Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — пояснил Путин.
На следующий день президент России на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
По словам Путина, СССР был не единственным государством, подписавшим соглашение с Третьим рейхом.
Вместе с тем польские власти, вспоминая о событиях тех лет, настаивают на том, что СССР, как и Германия, напал в 1939 году на Польшу.
В 1934 году была подписана декларация о неприменении силы между фашистской Германией и Польшей.
В 1935 году был заключен договор между Великобританией и Германией. Согласно документу, предоставленному Путиным, Лондон дал Гитлеру право иметь собственный военный флот, что было запрещено по итогам Первой мировой войны.
Также 30 сентября 1938 года была подписана англо-германская декларация Чемберлена (Артур Чемберлен — премьер-министр Великобритании с 1937 по 1940 гг.) и Гитлера.
6 декабря 1938 года была подписана Франко-германская декларация, а 22 марта 1939 года — договор между Литовской республикой и Германским рейхом.

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