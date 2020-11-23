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Пакистанское сравнение о Макроне вызвало трепет у французов
23 ноября 2020, 12:05 • 41 • В мире
Французские дипломаты выразили негодование заявлениями министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари. Та сравнила действия президента Пятой республики с действиями нацистов в отношении евреев. В МИД Франции заметили, что шокированы подобным сравнением.
Французские дипломаты вознегодовали после заявлений министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари. Та в своём посте в Twitter охарактеризовала действия Макрона как нацистские. В частности, министра не устроило отношение французской власти к мусульманам.
По её словам, мусульманским детям якобы хотят выдавать идентификационные номера, как в годы Второй мировой "евреев заставили носить жёлтую звезду на своей одежде".
Французские дипломаты на своей странице в Twitter разразились гневным посланием. По мнению МИД страны, подобное сравнение недопустимо.
Эти высказывания, отметили в Париже, являются "наглой ложью, пропитанной идеологией ненависти". В сообщении говорится, что подобные комментарии являются шокирующими и оскорбительными.
Франция намерена высказать свои претензии временному поверенному в делах Пакистана в Париже. Представитель французского МИД указал, что Пакистан должен исправить эти заявления и вернуться на путь диалога, основанного на уважении.
Во французской прессе ранее распространилась версия о принудительной "нумеризации" школьников-мусульман. Однако авторитетные французские медиа не подтверждают эту информацию, передаёт ТАСС.
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