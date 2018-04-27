Пакистанский гамбит Путина • 184 • Аналитика







Сообщения о том, что Пакистан финализировал контракт на приобретение в России крупной партии, а именно 54 современных истребителей Су-35, а также готов рассмотреть закупку в больших количествах других видов российской военной техники, в данный момент котируется на уровне непроверенных слухов.





Однако нельзя не обратить внимания на буквальное совпадение во времени этого «слуха» с новостью об отказе соседней с Пакистаном страны, Индии, от совместной с Россией разработки индийского истребителя пятого поколения. И логика данного совпадения настолько очевидна, что, если даже пакистанский контракт был бы просто слухом, его следовало бы максимально быстро наполнить реальным содержанием. Причем во взаимных интересах обеих сторон.



Пакистан многие десятилетия был «третьим лишним» в российской (да еще и в советской) политике на Индостане. Потому что Москва всегда отдавала предпочтение Дели и всячески учитывала капризы индусов в плане своей сдержанности в отношениях с Исламабадом.



Кстати, одним из последствий такой политики СССР стала афганская война, в которой никак не связанный обязательствами перед русскими Пакистан стал главным военным плацдармом США для свержения просоветских властей ДРА.



Сам Пакистан тем временем отыскал себе другую региональную опору – Китай, на пару с которым он худо-бедно и противостоит Индии.



И вот сегодня геополитическая конфигурация Южной Азии, похоже, может вновь измениться до неузнаваемости. Причина тому – мощный рывок Китая к мировому лидерству и судорожные попытки США его остановить. Для чего подрастерявший былое могущество Вашингтон пытается мобилизовать все имеющиеся под рукой резервы. В том числе Индию.



Американцы явно делают ставку на непреодолимость антагонизма двух полуторамиллиардных азиатских держав и намерены использовать Индию как мощный дополнительный фактор давления на КНР. Расчет на Пакистан в этом смысле абсолютно нереален, поскольку у этой страны имеется полное совпадение долговременных геополитических интересов с Пекином. Китай и Пакистан рассматривают Индию в качестве основного регионального стратегического противника и никогда не станут конфликтовать друг с другом ради интересов третьей стороны.



Поэтому для Вашингтона здесь нет альтернативы – только ставка на Индию. Именно это стало почвой для получившего в последние годы мощный импульс военно-технического сотрудничества США с индусами. Те, в свою очередь, тоже с большим интересам отнеслись к американским «ухаживаниям». Поскольку хорошо осознают, что такое сотрудничество может быть весьма перспективным и долговременным именно в силу совпадения стратегических подходов двух стран к проблеме Китая.



Чего никак не скажешь о России, которая совершенно не готова и никогда не будет готова пойти по пути антикитайского сговора с Нью-Дели так далеко, как это может и хочет себе позволить Вашингтон.



Именно по этой причине стало в последнее время проседать и российско-индийское военно-техническое сотрудничество. Индусы все чаще дают от ворот поворот российским предложениям в этой сфере, не вдаваясь в объяснение причин, или же отделываясь, мягко говоря, не вполне обоснованными претензиями. Конечно, большая страна, прочно завязанная на военное сотрудничество сначала с СССР, а потом с РФ, не может в один момент развернуться на 180 градусов. Однако негативная тенденция налицо, и Москва не может не учитывать такое развитие событий.



Разумеется, потеря очень емкого индийского рынка вооружений — это совсем не то, что соответствует интересам РФ. Однако «согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». А если один из партнеров охладевает к такому сотрудничеству, то с этим, так или иначе, придется считаться. Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца



С одной стороны Россия, несомненно, будет делать все возможное, чтобы удержать за собой как можно большую часть индийского военного пирога. Чему, в частности, в немалой степени будет способствовать и политика самих США. Которые уже давно не пользуются в мире репутацией надежного военно-политического партнера. О чем индусы, несомненно, хорошо осведомлены. Они, разумеется, хорошо понимают свою чисто служебную роль в американской антикитайской игре. Но, тем не менее, наверняка будут стремиться использовать к своей выгоде открывающиеся благодаря этой игре возможности.



Однако американских военных промышленников индийская выгода волнует в весьма небольшой степени. Им куда ближе своя. И для Нью-Дели это станет большой проблемой. Американское оружие любого сорта и назначения всегда самое дорогое в мире. А Индия, хоть и большая страна, но далеко не самая богатая. Индусам будет очень и очень непросто переключиться на американские военные «эксклюзивы». У них до сих пор древние МиГ-21 советского производства составляют чуть ли не половину парка военно-воздушных сил. Они бы и рады пересесть на новейшие заокеанские «стелсы», да только это им явно не по карману.



Кстати, именно по этой причине (финансовой немощи) не стоит рассматривать недавно объявленный выход индусов из совместной с РФ программы индийского истребителя пятого поколения как своего рода прогиб перед Америкой. По оценкам специалистов, у них элементарно не хватило денег даже на сравнительно скромный вариант с Россией. На финансово разорительную замену Су-57 на Ф-35 они точно не пойдут. И, кстати, та же Индия, умерив свои аппетиты в части самолетов будущего, в то же время, как сообщают, стала сильно интересоваться опять же российскими Су-35!



Всё это к тому, что возможности военной промышленности РФ продолжать присутствовать на индийском рынке вооружений отнюдь не стремятся к нулю. И даже могут иметь вполне светлое будущее.



Тем не менее, пакистанский вариант для Москвы очень интересен. Во-первых, это вполне уместное профилактическое напоминание индусам, что свет клином на них отнюдь не сошелся. Во-вторых, сколько может Россия стоять в Южной Азии на одной ноге, хотя вполне может найти там место и для другой? И это не говоря уже о том, что безусловный стратегический выбор Москвы в пользу Китая как нельзя лучше укладывается и в укрепление отношений с важнейшим китайским союзником — Пакистаном. Что, в свою очередь, может дать импульс дальнейшим благоприятным для РФ геополитическим переменам в Южной и Центральной Азии. И, в частности, на весьма проблемном афганском направлении, имеющем чувствительное значение для безопасности южного «подбрюшья» России. Что общего у дела Скрипалей и мандата на бомбёжки Сирии?



Само собой разумеется, в большой политике все далеко не однозначно. И тот же Пакистан имеет исторически тесные связи не только с Китаем, но и с США и вообще с англосаксами. Однако эти связи уже многие годы деградируют, а в случае дальнейшего сближения Вашингтона с Индией, на почве розыгрыша антикитайских комбинаций, могут и вовсе усохнуть.



Так что геополитическая ситуация в этом ключевом и самом густонаселенном регионе планеты для Российской Федерации в целом весьма перспективна. И гипотетический контракт на поставку Пакистану крупнейшей партии российской военной техники мог бы стать давно назревшим шагом в очень правильном направлении. Развитие военно-стратегической ситуации на индостанском субконтиненте благоприятствует значительному усилению геополитических позиций России.Сообщения о том, что Пакистан финализировал контракт на приобретение в России крупной партии, а именно 54 современных истребителей Су-35, а также готов рассмотреть закупку в больших количествах других видов российской военной техники, в данный момент котируется на уровне непроверенных слухов.Однако нельзя не обратить внимания на буквальное совпадение во времени этого «слуха» с новостью об отказе соседней с Пакистаном страны, Индии, от совместной с Россией разработки индийского истребителя пятого поколения. И логика данного совпадения настолько очевидна, что, если даже пакистанский контракт был бы просто слухом, его следовало бы максимально быстро наполнить реальным содержанием. Причем во взаимных интересах обеих сторон.Пакистан многие десятилетия был «третьим лишним» в российской (да еще и в советской) политике на Индостане. Потому что Москва всегда отдавала предпочтение Дели и всячески учитывала капризы индусов в плане своей сдержанности в отношениях с Исламабадом.Кстати, одним из последствий такой политики СССР стала афганская война, в которой никак не связанный обязательствами перед русскими Пакистан стал главным военным плацдармом США для свержения просоветских властей ДРА.Сам Пакистан тем временем отыскал себе другую региональную опору – Китай, на пару с которым он худо-бедно и противостоит Индии.И вот сегодня геополитическая конфигурация Южной Азии, похоже, может вновь измениться до неузнаваемости. Причина тому – мощный рывок Китая к мировому лидерству и судорожные попытки США его остановить. Для чего подрастерявший былое могущество Вашингтон пытается мобилизовать все имеющиеся под рукой резервы. В том числе Индию.Американцы явно делают ставку на непреодолимость антагонизма двух полуторамиллиардных азиатских держав и намерены использовать Индию как мощный дополнительный фактор давления на КНР. Расчет на Пакистан в этом смысле абсолютно нереален, поскольку у этой страны имеется полное совпадение долговременных геополитических интересов с Пекином. Китай и Пакистан рассматривают Индию в качестве основного регионального стратегического противника и никогда не станут конфликтовать друг с другом ради интересов третьей стороны.Поэтому для Вашингтона здесь нет альтернативы – только ставка на Индию. Именно это стало почвой для получившего в последние годы мощный импульс военно-технического сотрудничества США с индусами. Те, в свою очередь, тоже с большим интересам отнеслись к американским «ухаживаниям». Поскольку хорошо осознают, что такое сотрудничество может быть весьма перспективным и долговременным именно в силу совпадения стратегических подходов двух стран к проблеме Китая.Чего никак не скажешь о России, которая совершенно не готова и никогда не будет готова пойти по пути антикитайского сговора с Нью-Дели так далеко, как это может и хочет себе позволить Вашингтон.Именно по этой причине стало в последнее время проседать и российско-индийское военно-техническое сотрудничество. Индусы все чаще дают от ворот поворот российским предложениям в этой сфере, не вдаваясь в объяснение причин, или же отделываясь, мягко говоря, не вполне обоснованными претензиями. Конечно, большая страна, прочно завязанная на военное сотрудничество сначала с СССР, а потом с РФ, не может в один момент развернуться на 180 градусов. Однако негативная тенденция налицо, и Москва не может не учитывать такое развитие событий.Разумеется, потеря очень емкого индийского рынка вооружений — это совсем не то, что соответствует интересам РФ. Однако «согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». А если один из партнеров охладевает к такому сотрудничеству, то с этим, так или иначе, придется считаться.С одной стороны Россия, несомненно, будет делать все возможное, чтобы удержать за собой как можно большую часть индийского военного пирога. Чему, в частности, в немалой степени будет способствовать и политика самих США. Которые уже давно не пользуются в мире репутацией надежного военно-политического партнера. О чем индусы, несомненно, хорошо осведомлены. Они, разумеется, хорошо понимают свою чисто служебную роль в американской антикитайской игре. Но, тем не менее, наверняка будут стремиться использовать к своей выгоде открывающиеся благодаря этой игре возможности.Однако американских военных промышленников индийская выгода волнует в весьма небольшой степени. Им куда ближе своя. И для Нью-Дели это станет большой проблемой. Американское оружие любого сорта и назначения всегда самое дорогое в мире. А Индия, хоть и большая страна, но далеко не самая богатая. Индусам будет очень и очень непросто переключиться на американские военные «эксклюзивы». У них до сих пор древние МиГ-21 советского производства составляют чуть ли не половину парка военно-воздушных сил. Они бы и рады пересесть на новейшие заокеанские «стелсы», да только это им явно не по карману.Кстати, именно по этой причине (финансовой немощи) не стоит рассматривать недавно объявленный выход индусов из совместной с РФ программы индийского истребителя пятого поколения как своего рода прогиб перед Америкой. По оценкам специалистов, у них элементарно не хватило денег даже на сравнительно скромный вариант с Россией. На финансово разорительную замену Су-57 на Ф-35 они точно не пойдут. И, кстати, та же Индия, умерив свои аппетиты в части самолетов будущего, в то же время, как сообщают, стала сильно интересоваться опять же российскими Су-35!Всё это к тому, что возможности военной промышленности РФ продолжать присутствовать на индийском рынке вооружений отнюдь не стремятся к нулю. И даже могут иметь вполне светлое будущее.Тем не менее, пакистанский вариант для Москвы очень интересен. Во-первых, это вполне уместное профилактическое напоминание индусам, что свет клином на них отнюдь не сошелся. Во-вторых, сколько может Россия стоять в Южной Азии на одной ноге, хотя вполне может найти там место и для другой? И это не говоря уже о том, что безусловный стратегический выбор Москвы в пользу Китая как нельзя лучше укладывается и в укрепление отношений с важнейшим китайским союзником — Пакистаном. Что, в свою очередь, может дать импульс дальнейшим благоприятным для РФ геополитическим переменам в Южной и Центральной Азии. И, в частности, на весьма проблемном афганском направлении, имеющем чувствительное значение для безопасности южного «подбрюшья» России.Само собой разумеется, в большой политике все далеко не однозначно. И тот же Пакистан имеет исторически тесные связи не только с Китаем, но и с США и вообще с англосаксами. Однако эти связи уже многие годы деградируют, а в случае дальнейшего сближения Вашингтона с Индией, на почве розыгрыша антикитайских комбинаций, могут и вовсе усохнуть.Так что геополитическая ситуация в этом ключевом и самом густонаселенном регионе планеты для Российской Федерации в целом весьма перспективна. И гипотетический контракт на поставку Пакистану крупнейшей партии российской военной техники мог бы стать давно назревшим шагом в очень правильном направлении. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 184 Источник Похожие новости Вокруг блокировки Telegram возникла непонятная ситуация Пять острых иголок для интересов США Что общего у дела Скрипалей и мандата на бомбёжки Сирии?

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