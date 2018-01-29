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Пакистан отказался от США в пользу России и Китая

29 января 2018, 04:54  •  246 • В мире
Министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан заявил о готовности страны закупать российское вооружение.
Пакистан утратил доверие к США и готов сконцентрироваться на укреплении отношений с Россией и Китаем. Как заявил министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан в интервью газете Financial Times, страна заинтересована в новых поставках вооружения, в том числе из России.
По словам министра, правительство страны занимается "региональной перекалибровкой внешней политики и безопасности".
Хурам Дастгир Хан отметил, что Пакистан вынужден искать новых партнеров после того, как США решили приостановить оказание исламской республике помощи в сфере безопасности.
Он добавил, что у России ранее были закуплены несколько российских вертолетов.
"Это то, что мы называем региональным переориентированием внешней политики и безопасности Пакистана. Это [происходит] из-за неудачного выбора, который Соединенные Штаты продолжают делать", - подчеркнул чиновник, отметив, что Пакистан намерен сотрудничать также с Китаем и странами Европы.

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