Пакистан не захотел предоставить США военные базы

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил о том, что его страна отказалась предоставить США военные базы.

Пакистан отказывается предоставить США военные базы. Об этом министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил в интервью телеканалу Geo News.

"Поиск баз может быть их желанием, - подчеркнул министр, рассуждая об интересах Вашингтона. - Вопроса о предоставлении им баз не может быть".

Министр отметил, что Исламабад в первую очередь должен отвечать своим интересам, а о том, что у Пакистана и намерения нет предоставить американцам военные базы министр даже заявил всем политическим партиям.

Шах Мехмуд Куреши пояснил, что Исламабад хочет стабильного, мирного Афганистана. Однако в регионе есть элементы, которые преследуют прямо противоположные цели.

"Мы хотим, чтобы мирный процесс продвигался вперед вместе с выводом войск, - подчеркнул министр. - Мир не считает Пакистан частью проблемы".