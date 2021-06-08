|
Пакистан не захотел предоставить США военные базы
08 июня 2021, 13:10 • 212 • Политика
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил о том, что его страна отказалась предоставить США военные базы.
Пакистан отказывается предоставить США военные базы. Об этом министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил в интервью телеканалу Geo News.
"Поиск баз может быть их желанием, - подчеркнул министр, рассуждая об интересах Вашингтона. - Вопроса о предоставлении им баз не может быть".
Министр отметил, что Исламабад в первую очередь должен отвечать своим интересам, а о том, что у Пакистана и намерения нет предоставить американцам военные базы министр даже заявил всем политическим партиям.
Шах Мехмуд Куреши пояснил, что Исламабад хочет стабильного, мирного Афганистана. Однако в регионе есть элементы, которые преследуют прямо противоположные цели.
"Мы хотим, чтобы мирный процесс продвигался вперед вместе с выводом войск, - подчеркнул министр. - Мир не считает Пакистан частью проблемы".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
212
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2021, 06:10
|
07 июня 2021, 06:55
|
03 июня 2021, 02:05
|
01 июня 2021, 17:05
|
05 июня 2021, 16:25
|
03 июня 2021, 00:15
|
02 июня 2021, 05:00