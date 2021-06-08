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Пакистан не захотел предоставить США военные базы

08 июня 2021, 13:10  •  212 • Политика
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил о том, что его страна отказалась предоставить США военные базы.
Пакистан отказывается предоставить США военные базы. Об этом министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил в интервью телеканалу Geo News.
"Поиск баз может быть их желанием, - подчеркнул министр, рассуждая об интересах Вашингтона. - Вопроса о предоставлении им баз не может быть".
Министр отметил, что Исламабад в первую очередь должен отвечать своим интересам, а о том, что у Пакистана и намерения нет предоставить американцам военные базы министр даже заявил всем политическим партиям.
Шах Мехмуд Куреши пояснил, что Исламабад хочет стабильного, мирного Афганистана. Однако в регионе есть элементы, которые преследуют прямо противоположные цели.
"Мы хотим, чтобы мирный процесс продвигался вперед вместе с выводом войск, - подчеркнул министр. - Мир не считает Пакистан частью проблемы".

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