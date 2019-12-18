Пакистан готовится убить своего экс-президента, которого бросил Запад - СМИ

Пакистан приговорил к смерти экс-лидера Пакистана Первеза Мушаррафа. Об этом сообщает телеканал Samaa. Главный пункт обвинения - госизмена.

Отметим, что Мушарраф занимал пост главы Исламской Республики Пакистан с 2001 по 2008 год. А госизмену он совершил, когда в 2007 году ввёл в стране чрезвычайное положение, передаёт следствие.

Уголовное дело против Мушаррафа было инициировано в 2013 году, напоминает Nation News. Перед введением чрезвычайного положения в стране Мушарраф заявлял, что "нам нужна демократия, нам нужны права человека, но мы придём к этому своим путём".

Однако он всё же решил уйти в отставку. Во-первых, ему грозили процедурой импичмента. А во-вторых, страны Запада (включая США) отказали ему в своей поддержке, фактически бросив его.