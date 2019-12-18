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Пакистан готовится убить своего экс-президента, которого бросил Запад - СМИ

18 декабря 2019, 05:24  •  102 • В мире
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни. Об этом сообщает телеканал Samaa. Ранее сам Мушарраф признавался, что хотел установить демократию и не поддаваться на влияние Запада. Примечательно, что именно отсутствие поддержки стран Запада повлияло в прошлом на его решение уйти в отставку. Фактически Запад бросил экс-лидера.
Пакистан приговорил к смерти экс-лидера Пакистана Первеза Мушаррафа. Об этом сообщает телеканал Samaa. Главный пункт обвинения - госизмена.
Отметим, что Мушарраф занимал пост главы Исламской Республики Пакистан с 2001 по 2008 год. А госизмену он совершил, когда в 2007 году ввёл в стране чрезвычайное положение, передаёт следствие.
Уголовное дело против Мушаррафа было инициировано в 2013 году, напоминает Nation News. Перед введением чрезвычайного положения в стране Мушарраф заявлял, что "нам нужна демократия, нам нужны права человека, но мы придём к этому своим путём".
Однако он всё же решил уйти в отставку. Во-первых, ему грозили процедурой импичмента. А во-вторых, страны Запада (включая США) отказали ему в своей поддержке, фактически бросив его.

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