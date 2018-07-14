Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм! • 156 • Аналитика



По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона… Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс.



То, что это, мягко говоря, лукавство, понятно и без тщательного анализа. Раз уж у нас практически в каждой региональной думе контрольный пакет имеет «Единая Россия», в подобном «успехе» обсуждений на местном уровне никто особо и не сомневался. Однако на самом деле все куда более цинично: власти решили не портить картинку якобы имеющейся всенародной поддержки даже в мелочах и умудрились сделать так, что в большинстве случаев «обсуждения» на местах проходят вовсе без каких-либо обсуждений.









Момент для запуска проекта пенсионной реформы был выбран действительно великолепный. И если вы думаете, что все ограничивается только чемпионатом мира по футболу, проходящим в нашей стране, то зря: если и дополнительные факторы, которые являются очень благоприятными для власти. И прежде всего это фактор сезонный – лето, пора отпусков, депутаты всех уровней находятся на заслуженном отдыхе после тяжких и праведных трудов на благо Отечества.



Пользуясь этим, в большинстве случаев руководство региональных парламентов принимает решение провести обсуждение законопроекта не на общем заседании регионального парламента, а на заседании профильного комитета. Оправдание простое: зачем отрывать господ депутатов от заслуженного отдыха, прерывать отпуска, если всего несколько неподкупных «слуг народа» могут и рассмотреть вопрос, и направить в Госдуму от лица всего парламента и людей, которые его избирали, свое решительное одобрение?



Пока эта схема великолепно работает, количество «одобривших» мы озвучили чуть выше. Но, с другой стороны, даже в таком режиме не обходится без конфузов и «потери лица» провластными депутатами. Против одобрения такого проекта реформы выступают и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия». Но, что ещё более удивительно, иногда «нет» такой реформе говорят даже депутаты от «Единой России». В частности, это произошло на расширенном заседании комитета по социальной политике Госсовета Татарстана. В итоге решение поддержать законопроект было все-таки принято, но сложно сказать однозначно, как бы все проходило на полноценном собрании.



Вообще, заметно, что власть решительно настроена протолкнуть данный вариант пенсионной реформы. Протолкнуть вопреки всему. Государственная пропагандистская машина работает на всех оборотах, с телеэкранов не сходят бодрые старички, которые «жить стали только в 80 лет», да бабульки, которые в свои 80 собираются замуж. А политики вдумчиво, настойчиво объясняют непонятливому народу, что все это делается для его же блага, и реформа нужна не для повышения возраста (это так, побочный эффект, подумаешь!), а для повышения пенсий! По тысяче каждый год, обещает нам правительство от щедрот своих. По тысяче!



Правда, государственные мужи предпочитают не говорить, что до новой пенсии не доживут 43% мужчин, а в среднем у тех, кто ещё не вышел на пенсию, будет изъято по 180 тысяч рублей на каждый год увеличения срока выхода на пенсию.



То есть нам цинично лгут. Нас, извините, держат за стадо, которому можно втюхать сено любой свежести. И это даже немного удивительно: что, это действительно вопрос жизни и смерти для нашей экономики? Или это вопрос принципа – никаких уступок тем, кто по ту сторону экранов, не позволять народу иметь свое мнение, не баловать даже намеком на какую-то защиту своих прав? Кого нынче атакует НАТО: Россию или США?



Однако это были только цветочки. То, что нам на каждом шагу лгут, давно уже никого не удивляет.



Но теперь начали и запугивать. А это уже явление несколько иного порядка.



В сети гуляет видеозапись выступления депутата саратовской думы Николая Бондаренко. Депутат, не особо стесняясь в выражениях (но и не переходя грань допустимого в политической дискуссии) сказал все, что он думает об этой пенсионной реформе.



Этот закон не дает право людям работать, он дает обязанность работать. До самой могилы. Нам говорят, что у нас денег нет в стране, но это же ложь! У нас огромные деньги вложены в американскую экономику… Половина денег от добычи нефти достается олигархам.



В ответ спикер регионально парламента, член фракции «Единая Россия» Иван Кузьмин немедленно предупредил Бондаренко, что ведется видеозапись дебатов, и высказывания строптивого депутата будут проанализированы «компетентными органами» на предмет содержания в них призывов… к экстремизму!







Как заявил позднее Николай Бондаренко, проверка его высказываний действительно началась, и в рамках этой проверки к нему даже приходила группа из пяти полицейских с видеокамерой.



Мне задавались в том числе вопросы, фиксировал ли я как-либо свое выступление и намерен ли его в дальнейшем распространять.



Также депутата пытались не пустить в здание саратовской думы. Сотрудники ЧОП, осуществляющего охрану здания, преградили депутату путь и предъявили незаконные требования.



И вот это уже очень тревожный симптом. Да, пока сложно сказать, идет ли речь о самодеятельности местных «князьков», готовых любого несогласного подвести под «экстремизм», или действительно есть «отмашка» из Москвы на подавление пенсионного инакомыслия. Но очевидно и то, что у товарищей на местах отличная «чуйка», и просто так они полицию на депутата не натравят.



Мы не станем делать глобальных обобщений по единственному пока (слава богу!) примеру запугивания несогласных с пенсионной реформой. Но очевидно, её принятие превратилось в навязывание, фактическое продавливание «с мясом». И если это продолжится, то ждать новых случаев запугивания, шантажа и давления долго не придется… Федеральные СМИ радостно отчитываются о том, что все новые и новые региональные парламенты принимают решения, одобряющие представленный правительством вариант пенсионной реформы. На данный момент (если информация не устарела) парламенты уже 61 региона направили в Госдуму «положительное заключение». И это, как мы понимаем, далеко не предел, ведь недаром министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил на днях со следующим заявлением:То, что это, мягко говоря, лукавство, понятно и без тщательного анализа. Раз уж у нас практически в каждой региональной думе контрольный пакет имеет «Единая Россия», в подобном «успехе» обсуждений на местном уровне никто особо и не сомневался. Однако на самом деле все куда более цинично: власти решили не портить картинку якобы имеющейся всенародной поддержки даже в мелочах и умудрились сделать так, что в большинстве случаев «обсуждения» на местах проходят вовсе без каких-либо обсуждений.Момент для запуска проекта пенсионной реформы был выбран действительно великолепный. И если вы думаете, что все ограничивается только чемпионатом мира по футболу, проходящим в нашей стране, то зря: если и дополнительные факторы, которые являются очень благоприятными для власти. И прежде всего это фактор сезонный – лето, пора отпусков, депутаты всех уровней находятся на заслуженном отдыхе после тяжких и праведных трудов на благо Отечества.Пользуясь этим, в большинстве случаев руководство региональных парламентов принимает решение провести обсуждение законопроекта не на общем заседании регионального парламента, а на заседании профильного комитета. Оправдание простое: зачем отрывать господ депутатов от заслуженного отдыха, прерывать отпуска, если всего несколько неподкупных «слуг народа» могут и рассмотреть вопрос, и направить в Госдуму от лица всего парламента и людей, которые его избирали, свое решительное одобрение?Пока эта схема великолепно работает, количество «одобривших» мы озвучили чуть выше. Но, с другой стороны, даже в таком режиме не обходится без конфузов и «потери лица» провластными депутатами. Против одобрения такого проекта реформы выступают и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия». Но, что ещё более удивительно, иногда «нет» такой реформе говорят даже депутаты от «Единой России». В частности, это произошло на расширенном заседании комитета по социальной политике Госсовета Татарстана. В итоге решение поддержать законопроект было все-таки принято, но сложно сказать однозначно, как бы все проходило на полноценном собрании.Вообще, заметно, что власть решительно настроена протолкнуть данный вариант пенсионной реформы. Протолкнуть вопреки всему. Государственная пропагандистская машина работает на всех оборотах, с телеэкранов не сходят бодрые старички, которые «жить стали только в 80 лет», да бабульки, которые в свои 80 собираются замуж. А политики вдумчиво, настойчиво объясняют непонятливому народу, что все это делается для его же блага, и реформа нужна не для повышения возраста (это так, побочный эффект, подумаешь!), а для повышения пенсий! По тысяче каждый год, обещает нам правительство от щедрот своих. По тысяче!Правда, государственные мужи предпочитают не говорить, что до новой пенсии не доживут 43% мужчин, а в среднем у тех, кто ещё не вышел на пенсию, будет изъято по 180 тысяч рублей на каждый год увеличения срока выхода на пенсию.То есть нам цинично лгут. Нас, извините, держат за стадо, которому можно втюхать сено любой свежести. И это даже немного удивительно: что, это действительно вопрос жизни и смерти для нашей экономики? Или это вопрос принципа – никаких уступок тем, кто по ту сторону экранов, не позволять народу иметь свое мнение, не баловать даже намеком на какую-то защиту своих прав?Однако это были только цветочки. То, что нам на каждом шагу лгут, давно уже никого не удивляет.Но теперь начали и запугивать. А это уже явление несколько иного порядка.В сети гуляет видеозапись выступления депутата саратовской думы Николая Бондаренко. Депутат, не особо стесняясь в выражениях (но и не переходя грань допустимого в политической дискуссии) сказал все, что он думает об этой пенсионной реформе.В ответ спикер регионально парламента, член фракции «Единая Россия» Иван Кузьмин немедленно предупредил Бондаренко, что ведется видеозапись дебатов, и высказывания строптивого депутата будут проанализированы «компетентными органами» на предмет содержания в них призывов… к экстремизму!Как заявил позднее Николай Бондаренко, проверка его высказываний действительно началась, и в рамках этой проверки к нему даже приходила группа из пяти полицейских с видеокамерой.Также депутата пытались не пустить в здание саратовской думы. Сотрудники ЧОП, осуществляющего охрану здания, преградили депутату путь и предъявили незаконные требования.И вот это уже очень тревожный симптом. Да, пока сложно сказать, идет ли речь о самодеятельности местных «князьков», готовых любого несогласного подвести под «экстремизм», или действительно есть «отмашка» из Москвы на подавление пенсионного инакомыслия. Но очевидно и то, что у товарищей на местах отличная «чуйка», и просто так они полицию на депутата не натравят.Мы не станем делать глобальных обобщений по единственному пока (слава богу!) примеру запугивания несогласных с пенсионной реформой. Но очевидно, её принятие превратилось в навязывание, фактическое продавливание «с мясом». И если это продолжится, то ждать новых случаев запугивания, шантажа и давления долго не придется… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 156 Источник Похожие новости Минувший саммит НАТО: пройдёмся по итогам С пользой для пенсионного дела Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США

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