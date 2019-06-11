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Пакеты исчезнут из магазинов? Роспотребнадзор и Минприроды требуют запрета на одноразовый пластик

11 июня 2019, 12:39  •  60 • Политика
Минприроды и Роспотребнадзор направили свои предложения экологической комиссии СПЧ, требуя поэтапно сократить производство одноразовых пакетов для магазинов, причём вплоть до полного запрета. Минприроды, в частности, "поддерживает инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика". Если это предложение будет одобрено, то не исключено, что полиэтиленовые пакеты исчезнут из магазинов.
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал у себя предложение по пластику, с которым выступил Роспотребнадзор и которое поддержало Минприроды РФ.
В частности, на сайте СПЧ указывается, что оба ведомства направили свои предложения экологической комиссии Совета, в которых в том числе есть требование поэтапно сократить производство одноразовых пакетов для магазинов, причём вплоть до полного запрета.
Минприроды инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика поддержало, поскольку полагает, что таким образом можно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Но обратило внимание на тот факт, что запрет, инициированный Роспотребнадзором, должен быть достаточно обоснован, а также учитывать риски и возможные экономические последствия для "хозяйствующих субъектов".
Если инициатива с запретом на одноразовый пластик будет поддержана и дальше, то не исключено исчезновение пластиковых пакетов из магазинов.

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