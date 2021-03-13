«Пафосные и безрезультатные заявления»: в России ответили на призыв главы МИД Украины «предоставить доступ в Крым»

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «доступе» в Крым является пафосным и безрезультатным. Об этом сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек, напомнив, что все желающие беспрепятственно посещают полуостров, въезжая туда по российским правилам. При этом депутат Михаил Шеремет обратил внимание, что именно Киев регулярно пытается преградить доступ в республику и для своих граждан, и для иностранцев. В Совфеде в свою очередь отметили, что Россия восстанавливает и защищает Крым, занимаясь развитием региона.

В Госдуме назвали «пафосным и безрезультатным» заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «доступе» в Крым.

Накануне, выступая на неформальном заседании СБ ООН по теме полуострова, Кулеба потребовал от России «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом. Встреча состоялась по инициативе Эстонии, в ней также участвовали ещё 20 государств, среди которых Франция, Норвегия, Великобритания, США, Германия и Литва, передаёт РИА Новости.

«Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом», — заявил украинский министр.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT напомнил, что все желающие — как туристы, так и политики — беспрепятственно посещают полуостров, в соответствии с российскими правилами.

«На украинских условиях никто сюда ездить не будет. Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — пояснил Бальбек.

Парламентарий добавил, что Кулеба в своём заявлении исказил информацию о ситуации в Крыму, при этом подчеркнув, что «изощрённые» высказывания украинских дипломатов не отразятся на правилах посещения полуострова.

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«Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует», — подчеркнул депутат.

Схожее мнение высказал и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он напомнил, что граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Депутат в разговоре с РИА Новости обратил внимание, что только Киев регулярно пытается преградить доступ в республику и для своих граждан, и для иностранцев. Такое поведение, отметил Шеремет, может быть связано с тем, что Украина «боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России».

На препятствия для посещения региона, исходящие от Киева, указал и глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Именно такие как Кулеба блокируют Крым. Они препятствуют приезду тех же самых иностранных гостей. В отношении практически каждого прибывающего в Крым из Европы политика возбуждаются дела, их делают персонами нон-грата», — рассказал он в беседе с RT.

Подобная политика двойных стандартов присуща Украине, отметил Гемпель.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков обратил внимание, что Кулеба в своём заявлении использует штамп про «оккупирующую державу». На этом фоне сенатор напомнил, что в момент воссоединения с Россией Крым находился в плачевном состоянии.

«Россия является не оккупирующей страной, а страной, восстанавливающей Крым и страной, защищающей Крым. Ложь является нормой в жизни практически всех руководителей Украины. Ложь по отношению к России. Никаких запретов и никаких препятствий для посещения Крыма нет. Ни со стороны Крыма как региона России, ни со стороны России», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что доступ на полуостров открыт. В частности, в феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия готова принять в субъектах страны, включая Крым, любые международные контрольные механизмы в области прав человека при условии, что они будут действовать в рамках установленных для таких визитов процедур.

«Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове», — отметила она.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Накануне Дмитрий Кулеба также заявил, что Киев будет работать по трём направлениям для «возвращения» Крыма в состав страны. В Совфеде слова украинского министра назвали продолжением антироссийского курса.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

При этом в Киеве с момента воссоединения полуострова с Россией систематически высказывают идеи по «возвращению Крыма».

В Москве неоднократно подчёркивали, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается. В частности, в 2018 году президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова заявил, что обстоятельств, при которых возможно было бы возвращение Крыма Украине, «никогда не будет».