Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов

При взлёте с аэродрома в Якутии у грузового Ан-12 ветер сорвал одну из створок люка, и из него выпало почти 3,5 тонны драгоценного металла — сплава золота и серебра. Слитки рассыпались по взлётной полосе и окрестным полям, а также по территории авторынка, расположенного рядом с аэропортом. При этом никто не пострадал. Региональный СК проводит проверку по факту инцидента. Владелец груза — золотодобывающая канадская компания, работающая на Чукотке. Её представители заявили, что все слитки удалось собрать. Тем не менее, если верить соцсетям, местные жители уже выехали на поиски золота.

В четверг, 15 марта, в Якутске произошёл необычный инцидент — из самолёта выпали несколько тонн золота в слитках. Драгоценный металл доставлялся грузовым рейсом из месторождения Купол на Чукотке в Красноярск. В аэропорту Якутска Ан-12 дозаправился и в 12:51 по местному времени отправился в конечный пункт назначения.

При взлёте воздушный поток сорвал одну из створок грузового люка, и часть груза была потеряна. Экипаж воздушного судна решил вернуться в Якутск, и вскоре самолёт успешно приземлился в аэропорту Маган.

Слитки разлетелись по полям вокруг территории аэропорта и прилегающего к ней авторынка. Драгоценным металлом была засыпана и взлётно-посадочная полоса.

Территория падения груза была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. В первые часы после происшествия удалось найти 172 слитка весом 20 кг каждый.

По факту инцидента Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку. По предварительной версии, к происшествию привела неправильная фиксация груза.

В результате падения груза и деталей самолёта никто не пострадал.

«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате её падения не причинено», — отмечается в сообщении регионального СК.

Золото Чукотки

Суммарная масса груза составляла 9,3 тонны. Таким образом, при цене 2425,42 руб. за грамм, стоимость находившихся на борту слитков достигает почти 22 млрд рублей.

По данным СК, золото принадлежит канадской компании Kinross Gold, разрабатывающей рудник Купол.

Компания работает в России с 1995 г. и является крупным иностранным инвестором в золотодобывающую отрасль России. На Чукотке Kinross Gold, кроме Купола, разрабатывает рудник Двойной. Производственная мощность золотоизвлекательной фабрики — 4500 тонн в сутки. С 2008 года компания добыла 5 млн унций золота и 50 млн унций серебра. На рудниках добывается более половины от общего объёма золота в регионе.

Представитель Kinross Gold заявил Интерфаксу, что в самолёте были так называемые слитки Доре (сплав золота с серебром) и все их удалось найти.

«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит. Также хочу отметить, что на борту находились 7 членов экипажа и 2 представителя компании. Никто из них не пострадал», — рассказал глава московского представительства Kinross Gold Станислав Бородюк.

Он также отметил, что самолёт летел обычным маршрутом: с рудника Купол в Якутск, где борт дозаправлялся, а далее до Красноярска.

«Это один из маршрутов, которыми обычно перевозим груз. Сейчас груз собран и находится под охраной», — добавил Бородюк в беседе с РИА Новости.

Бесхозный самолёт

В аэропорту Якутска утверждают, что перед вылетом воздушное судно проверяли и оно было исправно.

«Отметим, что самолёт к полёту готовили техники, которые входят в состав экипажа. После того как самолёт перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолёт был исправен и подготовлен к полёту», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Согласно сообщению, рейс выполняла авиакомпания «Нимбус». Однако в «Нимбусе» опровергли причастность их воздушного судна к инциденту.

«У нас в компании пять самолётов, но Ан-12 мы не эксплуатируем. Больше ничего по поводу всей этой истории я объяснить не могу. Мы сейчас сами пытаемся разобраться», — заявил RT директор авиакомпании Алексей Тресвятский.

По данным «Контур.Фокус», новосибирская авиакомпания «Нимбус» была образована 1992 году. Учредителями предприятия выступают ЗАО «Производственная компания «Термопласт» и предпринимательница Светлана Хлюстина. Руководит авиакомпанией Алексей Тресвятский.

Авиапредприятие регулярно заключает контракты с государственными органами на оказание услуг по организации воздушных перевозок. Так, в 2017 году «Нимбус» предоставлял свои самолёты для авиационной охраны лесов. Кроме того, авиапредприятие сотрудничало с ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента Российской Федерации». Только за последний год с компанией было заключено 12 контрактов на общую сумму 57 млн рублей.

Согласно финансовой отчётности за 2016 год, выручка «Нимбуса» составила 157 млн рублей, а чистая прибыль — 330 тыс. рублей.

Золотая лихорадка

По сообщениям местных СМИ, население Якутии охватила золотая лихорадка. И хотя правоохранительные органы и владелец груза сообщили, что все слитки уже обнаружены, жители региона пытаются найти золото в заснеженных полях в окрестностях аэропорта.

Свалившийся с неба драгметалл стал поводом для шуток. Так, например, в приложениях для вызова такси местные жители размещают заказы на транспортировку объёмных грузов из аэропорта, а оплату водителям обещают золотом.