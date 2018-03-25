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Падение украинской Жанны д'Арк: как Надежда Савченко перестала быть героиней западных СМИ
25 марта 2018, 14:09 • 194 • Украина
За «несгибаемую украинскую вертолётчицу» Надежду Савченко болел, казалось, весь западный мир. После задержания и суда в России её имя не покидало заголовков иностранных газет, а сама она то и дело мелькала на телеэкранах. В ней видели украинскую героиню, революционерку и освободительницу в одном лице. Освобождали Савченко тоже всем миром. Однако вскоре стали о ней забывать. Возможно, дело в том, что она оказалась совсем не той героиней, которую хотели видеть в Европе и США. Подробнее — в обзоре ИноТВ.
© Sergei SUPINSKY / AFP
Новая Надежда Украины
СМИ давно стали современным оружием. И когда разразился конфликт на востоке Украины, западные медиа стали всеми правдами и неправдами навязывать миру своё видение, убеждать в своей правоте. Нужны были яркие примеры, лица, Западу нужен был герой из народа. Им стала Надежда Савченко, которая в июне 2014 года вступила в батальон «Айдар» и «предоставила украинским боевикам координаты расположения группы российских журналистов, по которым их обстреляли». Журналисты погибли, а Савченко задержали с российской стороны границы. При этом Москву обвинили в похищении украинки.
«На Украине Савченко, штурман вертолёта Ми-24, считается героиней и опытным солдатом, преданным родине», — сообщал журналист польского N24. А «Голос Америки»*, тогда ещё не получивший статус иностранного агента, называл её «несгибаемой». Прозвище «украинская Жанна д’Арк» наводчица получила с подачи французских СМИ.
Вызволяли новоиспечённую героиню с помпой и фанфарами. В интервью CNN адвокат Савченко призывал Запад надавить на Путина, предрекая ей скорую гибель в стане врага ещё до оглашения приговора. Однако суд состоялся, и британские The Telegraph и TheGuardian пристально за ним следили. После был обмен военнопленными и бурные и продолжительные аплодисменты ликующих зарубежных медиа.
Bloomberg назвал возвращение Надежды Савченко моральной победой Киева над Москвой, а российских военнопленных, на которых её обменяли, — шпионами, пойманными с оружием в руках.
«Контраст с Савченко не мог быть ярче. России явно было всё равно, что происходит с её пойманным на Украине личным составом: возможность отрицать свою причастность была важнее». Ярый русофоб Джон Маккейн воспел международное давление на Кремль и сразу же напомнил, что послабления санкционного режима Россия не заслуживает — мол, не вы отпустили Савченко, а мы её от вас вызволили. Вторил ему и CNN: ждать оттепели в отношениях с Украиной после освобождения Савченко Москве не стоит, утверждал корреспондент американского телеканала. А TheWashington Post советовал Европе не вестись на «уловки Кремля» и не ослаблять международного давления: «Владимир Путин получил в обмен на Савченко не только двух российских офицеров, но и шанс, что лидеры ЕС ухватятся за эту его «уступку», чтобы предать Украину». И только, пожалуй, немецкий МИД скромно выразил надежду на то, что возвращение украинки «будет способствовать укреплению доверия между Украиной и Россией и, таким образом, может дать минскому процессу позитивный импульс».
Не тот герой, не та страна
Вернувшись на родину как герой и депутат Рады, новая надежда Украины дала несколько интервью и сделала ряд громких заявлений о власти и коррупции. Пока эйфория и чувство триумфа над грозным восточным соседом ещё не улеглись, первые высказывания Савченко слушали вполуха, списывая их на «грехи молодости и накопленную в заключении усталость».
В самом деле, не может же Герой Украины всерьёз предлагать «пойти на диалог с террористическими главарями» на радость Кремлю? К слову, так в Киеве называют лидеров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
О чём-то начала подозревать газета The Times: стремительно терявший популярность Пётр Порошенко так торопился вернуть Савченко домой, что даже не задумался, что она может ополчиться на него и всех киевских политиков. Но так и случилось. Ещё в ранних интервью её адвокат Марк Фейгин говорил о принципиальности украинки и её жёстких политических взглядах. И по возвращении она начала обличать коррупцию во власти и даже заикнулась о том, чтобы «сдать (пускай и на время) Крым».
К этому времени и Европа с США начали разочаровываться в «постмайдановской» Украине. В зарубежной прессе замелькали статьи о войнах олигархов, о коррупции в оборонном секторе рвущейся в ЕС страны… Да и заезженная пластинка Порошенко о «российском агрессоре» и постоянные просьбы помочь материально порядком надоели и Брюсселю, и Вашингтону.
«Украина остаётся во многом недееспособным государством, а её руководство становится таким же коррумпированным, корыстным и откровенно авторитарным, как и то, что было свергнуто в результате протестов на Майдане», — писали в American Interest.
Вероятно, осознав, что герой из Савченко получился не такой уж и голливудский, да и проект «Украина» не то чтобы удался, западные СМИ на время выпустили её из поля зрения своих объективов.
Её недавние скандальные выступления в Раде освещала преимущественно украинская пресса. И, видимо, до того она разозлила ими матёрых политиков, до того стала неудобным персонажем, что у неё решили отобрать депутатскую неприкосновенность, обвинив в подготовке терактов и государственного переворота.
Ну а что же западная пресса? Да почти ничего. В британских и американских СМИ новость о низвержении героини Украины прошла едва ли замеченной: с поиском «российского следа», эксцентричной политикой Трампа и отравлением в Солсбери им сейчас просто не до неё.
Немецкий Deutschlandfunk осторожно изложил события, напомнив, что народ верит Савченко больше, чем власти, и «на этом эпизоде политическая карьера 36-летней Савченко не должна закончиться. Как раз наоборот: зал суда она, по всей вероятности, использует в качестве политической сцены». А испанская La Vanguardia, напротив, отметила, что «таким образом, без наручников и в окружении множества журналистов, закончился, возможно, последний день в политике бывшей героини» и эдакой «Жанны д’Арк для всех украинских националистов».
P.S. А ещё любопытно, что задержанной 22 марта по подозрению в подготовке терактов и госпереворота Надежде Савченко предложили политическое убежище в «фейковой псевдореспублике ЛНР». Да-да, той самой, с которой лётчица призывала начать диалог.
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