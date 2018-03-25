Падение украинской Жанны д'Арк: как Надежда Савченко перестала быть героиней западных СМИ

За «несгибаемую украинскую вертолётчицу» Надежду Савченко болел, казалось, весь западный мир. После задержания и суда в России её имя не покидало заголовков иностранных газет, а сама она то и дело мелькала на телеэкранах. В ней видели украинскую героиню, революционерку и освободительницу в одном лице. Освобождали Савченко тоже всем миром. Однако вскоре стали о ней забывать. Возможно, дело в том, что она оказалась совсем не той героиней, которую хотели видеть в Европе и США. Подробнее — в обзоре ИноТВ.

Новая Надежда Украины

СМИ давно стали современным оружием. И когда разразился конфликт на востоке Украины, западные медиа стали всеми правдами и неправдами навязывать миру своё видение, убеждать в своей правоте. Нужны были яркие примеры, лица, Западу нужен был герой из народа. Им стала Надежда Савченко, которая в июне 2014 года вступила в батальон «Айдар» и «предоставила украинским боевикам координаты расположения группы российских журналистов, по которым их обстреляли». Журналисты погибли, а Савченко задержали с российской стороны границы. При этом Москву обвинили в похищении украинки.

Зарубежные источники сразу же кинулись освещать историю «жертвы спецслужб» — понятной и близкой простым людям героини страны, страдающей от «российской агрессии».

«На Украине Савченко, штурман вертолёта Ми-24, считается героиней и опытным солдатом, преданным родине», — сообщал журналист польского N24. А «Голос Америки»*, тогда ещё не получивший статус иностранного агента, называл её «несгибаемой». Прозвище «украинская Жанна д’Арк» наводчица получила с подачи французских СМИ.

Вызволяли новоиспечённую героиню с помпой и фанфарами. В интервью CNN адвокат Савченко призывал Запад надавить на Путина, предрекая ей скорую гибель в стане врага ещё до оглашения приговора. Однако суд состоялся, и британские The Telegraph и TheGuardian пристально за ним следили. После был обмен военнопленными и бурные и продолжительные аплодисменты ликующих зарубежных медиа.

Савченко в аэропорту Борисполь, 25 мая 2016 года REUTERS/Gleb Garanich

Reuters

© Gleb Garanich

Bloomberg назвал возвращение Надежды Савченко моральной победой Киева над Москвой, а российских военнопленных, на которых её обменяли, — шпионами, пойманными с оружием в руках.

«Контраст с Савченко не мог быть ярче. России явно было всё равно, что происходит с её пойманным на Украине личным составом: возможность отрицать свою причастность была важнее». Ярый русофоб Джон Маккейн воспел международное давление на Кремль и сразу же напомнил, что послабления санкционного режима Россия не заслуживает — мол, не вы отпустили Савченко, а мы её от вас вызволили. Вторил ему и CNN: ждать оттепели в отношениях с Украиной после освобождения Савченко Москве не стоит, утверждал корреспондент американского телеканала. А TheWashington Post советовал Европе не вестись на «уловки Кремля» и не ослаблять международного давления: «Владимир Путин получил в обмен на Савченко не только двух российских офицеров, но и шанс, что лидеры ЕС ухватятся за эту его «уступку», чтобы предать Украину». И только, пожалуй, немецкий МИД скромно выразил надежду на то, что возвращение украинки «будет способствовать укреплению доверия между Украиной и Россией и, таким образом, может дать минскому процессу позитивный импульс».

Не тот герой, не та страна

Вернувшись на родину как герой и депутат Рады, новая надежда Украины дала несколько интервью и сделала ряд громких заявлений о власти и коррупции. Пока эйфория и чувство триумфа над грозным восточным соседом ещё не улеглись, первые высказывания Савченко слушали вполуха, списывая их на «грехи молодости и накопленную в заключении усталость».

В самом деле, не может же Герой Украины всерьёз предлагать «пойти на диалог с террористическими главарями» на радость Кремлю? К слову, так в Киеве называют лидеров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

О чём-то начала подозревать газета The Times: стремительно терявший популярность Пётр Порошенко так торопился вернуть Савченко домой, что даже не задумался, что она может ополчиться на него и всех киевских политиков. Но так и случилось. Ещё в ранних интервью её адвокат Марк Фейгин говорил о принципиальности украинки и её жёстких политических взглядах. И по возвращении она начала обличать коррупцию во власти и даже заикнулась о том, чтобы «сдать (пускай и на время) Крым».

К этому времени и Европа с США начали разочаровываться в «постмайдановской» Украине. В зарубежной прессе замелькали статьи о войнах олигархов, о коррупции в оборонном секторе рвущейся в ЕС страны… Да и заезженная пластинка Порошенко о «российском агрессоре» и постоянные просьбы помочь материально порядком надоели и Брюсселю, и Вашингтону.

«Украина остаётся во многом недееспособным государством, а её руководство становится таким же коррумпированным, корыстным и откровенно авторитарным, как и то, что было свергнуто в результате протестов на Майдане», — писали в American Interest.

Вероятно, осознав, что герой из Савченко получился не такой уж и голливудский, да и проект «Украина» не то чтобы удался, западные СМИ на время выпустили её из поля зрения своих объективов.

Надежда Савченко получает звезду Героя Украины из рук Петра Порошенко, май 2016 года REUTERS/Valentyn Ogirenko

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Её недавние скандальные выступления в Раде освещала преимущественно украинская пресса. И, видимо, до того она разозлила ими матёрых политиков, до того стала неудобным персонажем, что у неё решили отобрать депутатскую неприкосновенность, обвинив в подготовке терактов и государственного переворота.

Ну а что же западная пресса? Да почти ничего. В британских и американских СМИ новость о низвержении героини Украины прошла едва ли замеченной: с поиском «российского следа», эксцентричной политикой Трампа и отравлением в Солсбери им сейчас просто не до неё.

Немецкий Deutschlandfunk осторожно изложил события, напомнив, что народ верит Савченко больше, чем власти, и «на этом эпизоде политическая карьера 36-летней Савченко не должна закончиться. Как раз наоборот: зал суда она, по всей вероятности, использует в качестве политической сцены». А испанская La Vanguardia, напротив, отметила, что «таким образом, без наручников и в окружении множества журналистов, закончился, возможно, последний день в политике бывшей героини» и эдакой «Жанны д’Арк для всех украинских националистов».

P.S. А ещё любопытно, что задержанной 22 марта по подозрению в подготовке терактов и госпереворота Надежде Савченко предложили политическое убежище в «фейковой псевдореспублике ЛНР». Да-да, той самой, с которой лётчица призывала начать диалог.