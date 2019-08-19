Падение центра террористов в Сирии попытались приостановить турки

Автор:

Покровский Александр

Года два назад эта ситуация в Сирии считалась бы относительно рядовой. Некто отправил мирным жителям гуманитарный конвой. Исключительно мирным жителям, но отчего-то в исключительно занятые террористическими группировками районы. Потом по мирному конвою кто-то наносил бомбово-штурмовой удар. Доказательств на тему «кто это сделал?» не было ни у кого, но обычно обвинялась правительственная сторона (иногда и русская авиация). Далее вопрос в зависимости от тяжести положения террористов поднимался на разные уровни информационной войны. Подчас – на самые высокие.

Кто бомбил конвой – ясно. Как и то, кто посылал

На сей раз должная высота не взята. Возможно – пока. А возможно – потому что конвой был турецким. И отнюдь не гуманитарным.

Фото: www.globallookpress.com

Во всяком случае, на соответствующих видеокадрах хорошо наблюдаются бронетехника, цистерны с горюче-смазочными веществами. В общем, не то, что нужно голодающим гражданским. Зато – то, что нужно уже фактически запертым в городе Хан-Шейхун бандитам из запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

Конвой шёл по трассе с севера из Идлиба к Хан-Шейхуну. Но был подвергнут штурмовому удару сирийской авиации и частично разгромлен. Частично, говорят источники в Сирии, потому что самолёты наносили удары по передвижным средствам «Ан-Нусры»*, стараясь не задеть конкретно турок. В результате то, что осталось целым, остановилось, перекрывая дорогу. Тоже – не просто так: ведь, пока турки там стоят, они закрывают путь правительственным войскам для дальнейшего наступления и полного окружения Хан-Шейхуна.

В общем, турки отчего-то довольно открыто вписались за террористов, которые ещё не так давно жестоко крошили протурецкие антиправительственные формирования с провинциях Идлиб и Хама. В чём причина такой смены курса – есть только предположения. От того, что турки просто хотят подороже продать – строго политически и строго в свой карман – свой отказ от Идлиба. И до того, что они мечтают сделать Идлиб очень дорогим для Дамаска в смысле жертв и затрат приобретением – с тем чтобы после неизбежного выбытия «Ан-Нусры»* из списка живых сирийское правительство и не заикалось против создания Анкарой собственного протектората на части сирийской территории. Как это сегодня уже фактически работает в курдских землях, вокруг Эль-Баба и готовится сработать в Рожаве, где турки договорились с американцами об оккупации занятого курдами пояса вдоль турецко-сирийской границы.

Словом, хочет Анкара де-факто расчленить Сирию и подчинить часть её себе. Это и надо твёрдо знать, наблюдая и оценивая турецкую политику в сирийском военном кризисе.

Отсюда и откровенность

Прелюбопытно, что с турецкой стороны сообщение об обстреле конвоя прозвучало не из уст каких-нибудь правозащитников или политических сил, а от… военных. Министерство обороны Турции через официальное правительственное информационное агентство Anadolu сообщило:

Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять. Трое гражданских лиц погибли, 12 пострадали.

Лукавое заявление, признаем сразу и без рефлексий. Официальные военные конвои с целью снабжения турецких пунктов наблюдения за перемирием идут, безусловно, по согласованию со всеми заинтересованными сторонами. Включая сирийцев и русских. Именно с целью избегания подобных инцидентов. Незаявленные конвои по определению считаются вражескими – это альфа и омега войны.

Погибшие и пострадавшие гражданские – новая странность. Что они делают в военном конвое, который Министерство обороны называет «нашим»? Что им вообще делать в зоне боевых действий?

Фото: www.globallookpress.com

Так что здесь явно право сирийское информационное агентство SANA, которое сразу утверждало: турецкие военные везли оружие и боеприпасы антиправительственным группировкам в город Хан-Шейхун. Который, напомним, является на данный момент негласной столицей группировки «Джебхат ан-Нусра»*, носящей сегодня, после ряда маскировочных переформатирований, название «Хайят Тахрир аш-Шам». То есть пока верное мнение высказало агентство SANA, пояснившее, что Турция для того поставляет вооружение террористам, чтобы помочь тем в сопротивлении наступлению правительственных войск на Хан-Шейхун.

Потому турки особенно шумиху не раздувают, оставляя её в региональной тональности. Интересно, однако, насколько такое вот прямое столкновение с Дамаском по такому вот довольно наглому сценарию входит в общую политику президента Турции Эрдогана, а насколько является инициативой его военных. Надо полагать, в ближайшее время мы это поймём по той позиции, которую Эрдоган озвучит. Если озвучит.

Хан-Шейхун всё равно уже не спасти

Город Хан-Шейхун – населённый пункт во многом символического характера. Это давний, с 2014 года, оплот сирийской «Аль-Каиды»*, военным крылом которой «Ан-Нусра»*, по сути, и является. Расположенный в стратегически важном пункте на стратегической же для Сирии дороге М5 между Дамаском и Алеппо, город был в апреле 2017 года использован для нанесения мощного информационного удара по Дамаску.

Тогда было объявлено, будто правительственная армия обстреляла мирных граждан химическими боеприпасами. Якобы 84 человека погибли, более 500 пострадали, хотя даже в самих видеоматериалах, передаваемых с места событий аффилированной с «Нусрой»* британской группировкой «Белые каски», было много кадров, показывающих явно лживый, нелепый, постановочный характер снятого. Однако принцип «хайли лайкли» – западное всё, а потому США без всякого расследования нанесли ракетный удар по позициям проправительственных сил.

Так что людям из сирийских спецслужб будет крайне интересно походить по Хан-Шейхуну и порасспрашивать свидетелей, что тут на самом деле творилось в апреле 2017 года…

Судя по поступающим сообщениям, этим людям удастся в скором времени осуществить свою мечту. К западу от Хан-Шейхуна оборона террористов фактически рухнула. Правительственная армия занимает позиции севернее города. Отрезая его от возможной помощи и… от таких вот конвоев с оружием и боеприпасами, которые турки будут пытаться провозить в город. На востоке ситуация хуже, но не намного. Оборона нусровцев* тут тоже заметно тает, как снег под солнцем, причём явно быстрее, чем рассчитывали как сами бандиты, так и прикрывающие их турецкие военные.

Так что давно следящие за обстановкой в Сирии наблюдатели делают однозначный вывод: судьба Хан-Шейхуна, по сути, уже решена. Его могут дожать военными средствами, либо же его могут дожать через перемирие, позволяющее нусровцам* покинуть город, но его дожмут.

И это будет новая военно-политическая реальность для Сирии, Турции и прочих участвующих в конфликте сил.

--------------------------------------------------------------------

*Террористические организации, запрещённые в России