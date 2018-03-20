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Падение "Красной стрелы": В британском Уэльсе рухнул самолет королевских ВВС

20 марта 2018, 20:39  •  201 • В мире
Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение.
В британском Уэльсе потерпел крушение один из самолетов пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows.
В министерстве обороны королевства заявили, что крушение произошло в Уэльсе.
Обстоятельства ЧП выясняются.
По предвариельным данным, пилот успел катапультироваться. Информации о состоянии его здоровья пока нет.
Red Arrows ("Красные стрелы") являются пилотажной группой Королевских ВВС Великобритании. Группа базируется на авиабазе Скемптон.

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