Падение "Красной стрелы": В британском Уэльсе рухнул самолет королевских ВВС

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Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение.

В британском Уэльсе потерпел крушение один из самолетов пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows.

В министерстве обороны королевства заявили, что крушение произошло в Уэльсе.

Обстоятельства ЧП выясняются.

По предвариельным данным, пилот успел катапультироваться. Информации о состоянии его здоровья пока нет.

Red Arrows ("Красные стрелы") являются пилотажной группой Королевских ВВС Великобритании. Группа базируется на авиабазе Скемптон.